مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا لـ"سبوتنيك": علاقتنا بروسيا قديمة ومرحب بها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
11:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تضع خيار الانتقال إلى مشروع "إسرائيل العظمى" على أن تحتفظ لنفسها بالتفوق العسكري
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة الدعم السريع على الفاشر
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
القاهرة تحتضن ملتقى "زمن الأبطال" للأفلام الوثائقية بدار الأوبرا المصرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
17:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
17:47 GMT
13 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251029/مدير-عام-صندوق-التنمية-وإعادة-إعمار-ليبيا-لـسبوتنيك-علاقتنا-بروسيا-قديمة-ومرحب-بها--1106515462.html
مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا لـ"سبوتنيك": علاقتنا بروسيا قديمة ومرحب بها
مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا لـ"سبوتنيك": علاقتنا بروسيا قديمة ومرحب بها
سبوتنيك عربي
شارك وفد ليبي، اليوم الأربعاء، في الدورة التاسعة لمنتدى الاستثمار في المملكة العربية السعودية في الرياض، بدعوة رسمية من المنتدى الذي يجمع قادة وصناع قرار... 29.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-29T11:56+0000
2025-10-29T11:56+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار ليبيا اليوم
أخبار السعودية اليوم
السعودية
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1b/1106430459_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5b9285d62b480834f9e69905f7f8e377.jpg
وأكد بالقاسم خليفة حفتر، مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على دعوة عاجلة لجميع الدول والشركات العالمية للمشاركة في إعادة الإعمار والبناء في ليبيا، مشددا على الحاجة الملحة لتطوير البنية التحتية والمناطق المتضررة.وقال: "نحن اليوم ندعو جميع دول العالم وشركاته للدخول والمساهمة في بناء ليبيا ومسيرة الإعمار، خاصة في المجالات التي تحتاج إلى تدخل عاجل مثل البنية التحتية".وفي سياق العلاقات الثنائية، أشار المسؤول إلى أن العلاقة مع روسيا "قديمة وحديثة ومستقبلية"، مؤكدا انفتاح ليبيا على جميع الدول دون استثناء، بما في ذلك الشركات الروسية المؤهلة للمساهمة في مشاريع الإعمار.يُذكر أن المنتدى يعد منصة رئيسية لتعزيز الشراكات الاستثمارية بين الدول العربية والعالمية، وسط تركيز على فرص التنمية المستدامة.وانطلقت، أمس الثلاثاء، فعاليات اليوم الثاني من "مبادرة مستقبل الاستثمار"، في العاصمة السعودية الرياض، والتي تعقد تحت شعار "مفتاح الاستثمار"، وبشراكة إعلامية مع وكالة "سبوتنيك".وانطلق حفل الافتتاح بكلمة من الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مؤسسة "مبادرة مستقبل الاستثمار"، ريتشارد أتياس، الذي شدد على أهمية النسخة التاسعة، والتي تحظى بمشاركة واسعة من 20 رئيس ورئيس وزراء، وعدد من الوزراء وخبراء الاقتصاد في العالم.من جانبه، قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان، خلال كلمته في حفل الافتتاح، إن "قيمة الصفقات التي عُقدت في مبادرة مستقبل الاستثمار، منذ إطلاقها في أقل من عقد، بلغت أكثر 250 مليار دولار".
https://sarabic.ae/20251010/بمشاركة-واسعة-موسكو-تجمع-قادة-الصناعة-في-منتدى-استثماري-هو-الأول-من-نوعه-1105826037.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1b/1106430459_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5e4bf1db99ede29868fc822f828afca8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار ليبيا اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار ليبيا اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية, العالم العربي

مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا لـ"سبوتنيك": علاقتنا بروسيا قديمة ومرحب بها

11:56 GMT 29.10.2025
© Sputnik . WAEL MAGDIانطلاق النسخة التاسعة من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض
انطلاق النسخة التاسعة من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
© Sputnik . WAEL MAGDI
تابعنا عبر
حصري
شارك وفد ليبي، اليوم الأربعاء، في الدورة التاسعة لمنتدى الاستثمار في المملكة العربية السعودية في الرياض، بدعوة رسمية من المنتدى الذي يجمع قادة وصناع قرار ومستثمرين دوليين إلى جانب شركات سعودية رائدة في مجالات متعددة.
وأكد بالقاسم خليفة حفتر، مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على دعوة عاجلة لجميع الدول والشركات العالمية للمشاركة في إعادة الإعمار والبناء في ليبيا، مشددا على الحاجة الملحة لتطوير البنية التحتية والمناطق المتضررة.
وقال: "نحن اليوم ندعو جميع دول العالم وشركاته للدخول والمساهمة في بناء ليبيا ومسيرة الإعمار، خاصة في المجالات التي تحتاج إلى تدخل عاجل مثل البنية التحتية".
وفي سياق العلاقات الثنائية، أشار المسؤول إلى أن العلاقة مع روسيا "قديمة وحديثة ومستقبلية"، مؤكدا انفتاح ليبيا على جميع الدول دون استثناء، بما في ذلك الشركات الروسية المؤهلة للمساهمة في مشاريع الإعمار.
يُذكر أن المنتدى يعد منصة رئيسية لتعزيز الشراكات الاستثمارية بين الدول العربية والعالمية، وسط تركيز على فرص التنمية المستدامة.
وانطلقت، أمس الثلاثاء، فعاليات اليوم الثاني من "مبادرة مستقبل الاستثمار"، في العاصمة السعودية الرياض، والتي تعقد تحت شعار "مفتاح الاستثمار"، وبشراكة إعلامية مع وكالة "سبوتنيك".
المنتدى الاستثماري الصناعي الأول في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
بمشاركة واسعة... موسكو تجمع قادة الصناعة في منتدى استثماري هو الأول من نوعه
10 أكتوبر, 09:17 GMT
وانطلق حفل الافتتاح بكلمة من الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مؤسسة "مبادرة مستقبل الاستثمار"، ريتشارد أتياس، الذي شدد على أهمية النسخة التاسعة، والتي تحظى بمشاركة واسعة من 20 رئيس ورئيس وزراء، وعدد من الوزراء وخبراء الاقتصاد في العالم.
من جانبه، قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان، خلال كلمته في حفل الافتتاح، إن "قيمة الصفقات التي عُقدت في مبادرة مستقبل الاستثمار، منذ إطلاقها في أقل من عقد، بلغت أكثر 250 مليار دولار".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала