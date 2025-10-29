https://sarabic.ae/20251029/مدير-عام-صندوق-التنمية-وإعادة-إعمار-ليبيا-لـسبوتنيك-علاقتنا-بروسيا-قديمة-ومرحب-بها--1106515462.html

مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا لـ"سبوتنيك": علاقتنا بروسيا قديمة ومرحب بها

مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا لـ"سبوتنيك": علاقتنا بروسيا قديمة ومرحب بها

شارك وفد ليبي، اليوم الأربعاء، في الدورة التاسعة لمنتدى الاستثمار في المملكة العربية السعودية في الرياض، بدعوة رسمية من المنتدى الذي يجمع قادة وصناع قرار... 29.10.2025

وأكد بالقاسم خليفة حفتر، مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على دعوة عاجلة لجميع الدول والشركات العالمية للمشاركة في إعادة الإعمار والبناء في ليبيا، مشددا على الحاجة الملحة لتطوير البنية التحتية والمناطق المتضررة.وقال: "نحن اليوم ندعو جميع دول العالم وشركاته للدخول والمساهمة في بناء ليبيا ومسيرة الإعمار، خاصة في المجالات التي تحتاج إلى تدخل عاجل مثل البنية التحتية".وفي سياق العلاقات الثنائية، أشار المسؤول إلى أن العلاقة مع روسيا "قديمة وحديثة ومستقبلية"، مؤكدا انفتاح ليبيا على جميع الدول دون استثناء، بما في ذلك الشركات الروسية المؤهلة للمساهمة في مشاريع الإعمار.يُذكر أن المنتدى يعد منصة رئيسية لتعزيز الشراكات الاستثمارية بين الدول العربية والعالمية، وسط تركيز على فرص التنمية المستدامة.وانطلقت، أمس الثلاثاء، فعاليات اليوم الثاني من "مبادرة مستقبل الاستثمار"، في العاصمة السعودية الرياض، والتي تعقد تحت شعار "مفتاح الاستثمار"، وبشراكة إعلامية مع وكالة "سبوتنيك".وانطلق حفل الافتتاح بكلمة من الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مؤسسة "مبادرة مستقبل الاستثمار"، ريتشارد أتياس، الذي شدد على أهمية النسخة التاسعة، والتي تحظى بمشاركة واسعة من 20 رئيس ورئيس وزراء، وعدد من الوزراء وخبراء الاقتصاد في العالم.من جانبه، قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان، خلال كلمته في حفل الافتتاح، إن "قيمة الصفقات التي عُقدت في مبادرة مستقبل الاستثمار، منذ إطلاقها في أقل من عقد، بلغت أكثر 250 مليار دولار".

