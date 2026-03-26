بكين: لا بد من مفاوضات "صادقة" بين واشنطن وطهران لوقف التصعيد

صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، اليوم الخميس، بأنه "يجب على جميع الأطراف العمل على تهيئة الظروف لبدء مفاوضات سلام حقيقية وصادقة بين الولايات...

وقال جيان، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الصين تضغط على طهران للتفاوض مع واشنطن: "الصين أكدت مرارًا أن إطالة أمد الصراع لا يصب في مصلحة أي من الطرفين، وإن استمرار هذه الحرب لن يؤدي إلا إلى مزيد من الضحايا والخسائر، فضلًا عن تصعيد الموقف".وأضاف: "ندعم جميع الجهود المبذولة لخفض التوترات وتهدئة الوضع. يجب على جميع الأطراف العمل معًا لتهيئة الظروف لبدء محادثات سلام جادة وصادقة، والصين مستعدة لمواصلة القيام بدور بنّاء في هذا الصدد".وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، صرح أمس الأربعاء، بأن الصين وعددا من الدول الأخرى، قد تتوسط لحل النزاع في الشرق الأوسط.وأضاف: "سنستمع إلى أي مقترحات تلبي مطالبنا وشروطنا".‏بيان مشترك من السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين والأردن بشأن الاعتداءات الإيرانية

