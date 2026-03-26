تغطية لليوم الـ27 من الحرب على إيران.. ترامب يتوعد وطهران تشترط إدخال لبنان في أي اتفاق.. صور وفيديو
بكين: لا بد من مفاوضات "صادقة" بين واشنطن وطهران لوقف التصعيد
صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، اليوم الخميس، بأنه "يجب على جميع الأطراف العمل على تهيئة الظروف لبدء مفاوضات سلام حقيقية وصادقة بين الولايات...
وقال جيان، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الصين تضغط على طهران للتفاوض مع واشنطن: "الصين أكدت مرارًا أن إطالة أمد الصراع لا يصب في مصلحة أي من الطرفين، وإن استمرار هذه الحرب لن يؤدي إلا إلى مزيد من الضحايا والخسائر، فضلًا عن تصعيد الموقف".وأضاف: "ندعم جميع الجهود المبذولة لخفض التوترات وتهدئة الوضع. يجب على جميع الأطراف العمل معًا لتهيئة الظروف لبدء محادثات سلام جادة وصادقة، والصين مستعدة لمواصلة القيام بدور بنّاء في هذا الصدد".وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، صرح أمس الأربعاء، بأن الصين وعددا من الدول الأخرى، قد تتوسط لحل النزاع في الشرق الأوسط.وأضاف: "سنستمع إلى أي مقترحات تلبي مطالبنا وشروطنا".
بكين: لا بد من مفاوضات "صادقة" بين واشنطن وطهران لوقف التصعيد

صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، اليوم الخميس، بأنه "يجب على جميع الأطراف العمل على تهيئة الظروف لبدء مفاوضات سلام حقيقية وصادقة بين الولايات المتحدة وإيران"، وفق تعبيره.
وقال جيان، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الصين تضغط على طهران للتفاوض مع واشنطن: "الصين أكدت مرارًا أن إطالة أمد الصراع لا يصب في مصلحة أي من الطرفين، وإن استمرار هذه الحرب لن يؤدي إلا إلى مزيد من الضحايا والخسائر، فضلًا عن تصعيد الموقف".

وأشار المتحدث الصيني إلى أن الأولوية القصوى هي لتعزيز مفاوضات السلام بنشاط، واستغلال جميع الفرص المتاحة لتحقيق السلام، والعمل على إنهاء الأعمال العدائية.

وأضاف: "ندعم جميع الجهود المبذولة لخفض التوترات وتهدئة الوضع. يجب على جميع الأطراف العمل معًا لتهيئة الظروف لبدء محادثات سلام جادة وصادقة، والصين مستعدة لمواصلة القيام بدور بنّاء في هذا الصدد".
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2026
موسكو: روسيا ستعلن قريبا عن موعد زيارة بوتين إلى الصين
23 مارس, 07:40 GMT
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، صرح أمس الأربعاء، بأن الصين وعددا من الدول الأخرى، قد تتوسط لحل النزاع في الشرق الأوسط.

وقال الوزير الإيراني في مقابلة تلفزيونية: "في رأيي، يمكن لعدة دول أن تلعب دور الوسيط، بما فيها الصين. لقد نجحت الصين في التوسط بين إيران والسعودية، وأنا على ثقة بأن كلا البلدين سيلتزمان بالاتفاقيات، التي تم التوصل إليها آنذاك".

وأضاف: "سنستمع إلى أي مقترحات تلبي مطالبنا وشروطنا".
