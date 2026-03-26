خبير: التلويح بهجوم أمريكي على جزيرة "خرج" مجرد "ستار دخاني" للضغط على إيران

خبير: التلويح بهجوم أمريكي على جزيرة "خرج" مجرد "ستار دخاني" للضغط على إيران

سبوتنيك عربي

أشار ميكائيل فالترسون، ضابط سابق في القوات المسلحة السويدية، إلى أن الهجوم على جزيرة خرج قد يكون ستار دخان ومحاولة لتحويل القدرات الدفاعية الإيرانية عن مضيق...

2026-03-26T12:30+0000

2026-03-26T12:30+0000

2026-03-26T12:30+0000

وقال: "قد تحدث عملية باتجاه جزيرة خرج، لكنها قد تكون أيضا ستار دخان أو وسيلة للولايات المتحدة للضغط على إيران. هناك شيء واحد مؤكد، وهو أنه لن يفعل أي شيء لفتح مضيق هرمز، وبطبيعة الحال، سيضر ذلك بصادرات النفط الإيرانية إذا سيطرت القوات الأمريكية على خرج، لكن ذلك سيزيد أيضا أسعار النفط أكثر عندما يضطر عملاء النفط الإيرانيون إلى المنافسة أكثر في السوق العالمية".وأضاف: "كل الحديث عن هجوم على جزيرة خرج قد يكون أيضا ستار دخان ومحاولة لتحويل القدرات الدفاعية الإيرانية عن مضيق هرمز، كما أنه من الصعب جدا تحقيق ذلك، لأن إيران لديها القدرة على الدفاع عن المنطقتين في وقت واحد. وفي الوقت نفسه، من الصعب جدا أيضا نقل الأصول العسكرية الإيرانية دون تدميرها من قبل القوة الجوية الأمريكية أو الإسرائيلية".وأوضح أنه "بشكل عام، السيناريو الأكثر ترجيحا هو أن الولايات المتحدة تحاول زيادة الضغط على إيران، هناك بالطبع أيضا احتمال أن تقلل الولايات المتحدة مرة أخرى من شأن القدرات الإيرانية وتستعد فعليا لعملية عسكرية محفوفة بالمخاطر قد تنتهي بهزيمة عسكرية وإعلامية للولايات المتحدة. حتى النصر التكتيكي على الأرض من المحتمل أن يؤدي إلى فشل استراتيجي للولايات المتحدة. خاصة وأن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة الآن هو خفض أسعار الطاقة دون فقدان ماء الوجه. في ضوء ذلك، فإن جميع الخيارات العسكرية الممكنة هي خطأ".

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية