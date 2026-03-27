ضحايا إبستين يقاضون وزارة العدل الأمريكية و"غوغل"
ضحايا إبستين يقاضون وزارة العدل الأمريكية و"غوغل"
سبوتنيك عربي
رفعت مجموعة من ضحايا جيفري إبستين، الممول الأمريكي الراحل المتهم بالاتجار الجنسي، دعوى قضائية جماعية ضد وزارة العدل الأمريكية ومحرك البحث "غوغل"، على خلفية كشف... 27.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-27T04:30+0000
2026-03-27T04:30+0000
2026-03-27T05:45+0000
ضحايا إبستين يقاضون وزارة العدل الأمريكية و"غوغل"
وجاء في نص الدعوى: "اتخذت الولايات المتحدة، من خلال وزارة العدل، خيارًا سياسيًا واعيًا بإعطاء الأولوية للكشف السريع والواسع للمعلومات على حساب حماية خصوصية ضحايا إبستين"، بحسب تقرير لقناة "إن بي سي" الأمريكية، اليوم الجمعة.ورغم أن الحكومة قامت لاحقًا بحذف المعلومات الشخصية للمتضررين من الوثائق العامة، يؤكد المدّعون أن منصات إلكترونية مثل "غوغل"، ما تزال تعرض هذه البيانات، متجاهلة طلبات حذفها.ويطالب المدّعون وزارة العدل الأمريكية بدفع تعويض لا يقل عن ألف دولار لكل متضرر، إضافة إلى فرض غرامات على "غوغل" "بمستوى كافٍ لمعاقبة ومنع مثل هذه الانتهاكات".وفي عام 2019، وُجهت إلى إبستين تهم الاتجار بقاصرين لأغراض الاستغلال الجنسي، وتوفي في يوليو/ تموز من العام ذاته، داخل السجن، حيث خلص التحقيق إلى أنه أقدم على الانتحار.وفي 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن تود بلانش، نائب المدعي العام الأمريكي، انتهاء نشر المواد المتعلقة بقضية إبستين، حيث تجاوز إجمالي البيانات المنشورة 3.5 مليون ملف.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
الولايات المتحدة الأمريكية, وزارة العدل الأمريكية, شركة غوغل, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, وزارة العدل الأمريكية, شركة غوغل, العالم
ضحايا إبستين يقاضون وزارة العدل الأمريكية و"غوغل"
04:30 GMT 27.03.2026 (تم التحديث: 05:45 GMT 27.03.2026)
رفعت مجموعة من ضحايا جيفري إبستين، الممول الأمريكي الراحل المتهم بالاتجار الجنسي، دعوى قضائية جماعية ضد وزارة العدل الأمريكية ومحرك البحث "غوغل"، على خلفية كشف معلومات شخصية ضمن ملفات، نُشرت خلال الأشهر الأخيرة.
وجاء في نص الدعوى: "اتخذت الولايات المتحدة، من خلال وزارة العدل، خيارًا سياسيًا واعيًا بإعطاء الأولوية للكشف السريع والواسع للمعلومات على حساب حماية خصوصية ضحايا إبستين"، بحسب تقرير لقناة "إن بي سي" الأمريكية، اليوم الجمعة.
ورغم أن الحكومة قامت لاحقًا بحذف المعلومات الشخصية للمتضررين من الوثائق العامة، يؤكد المدّعون أن منصات إلكترونية مثل "غوغل"، ما تزال تعرض هذه البيانات، متجاهلة طلبات حذفها.
ويطالب المدّعون وزارة العدل الأمريكية بدفع تعويض لا يقل عن ألف دولار لكل متضرر، إضافة إلى فرض غرامات على "غوغل" "بمستوى كافٍ لمعاقبة ومنع مثل هذه الانتهاكات".
كما طلب مقدمو الدعوى من المحكمة إلزام "غوغل" بحذف المعلومات الشخصية للضحايا بشكل فوري ونهائي.
وفي عام 2019، وُجهت إلى إبستين تهم الاتجار بقاصرين لأغراض الاستغلال الجنسي
، وتوفي في يوليو/ تموز من العام ذاته، داخل السجن، حيث خلص التحقيق إلى أنه أقدم على الانتحار.
وفي 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن تود بلانش، نائب المدعي العام الأمريكي، انتهاء نشر المواد المتعلقة بقضية إبستين، حيث تجاوز إجمالي البيانات المنشورة 3.5 مليون ملف.