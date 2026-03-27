مزاعم اكتشاف "أبو الهول الثاني" أسفل أهرامات الجيزة تثير جدلا واسعا
أثار باحثون في الآونة الأخيرة جدلا واسعا، بعد إعلانهم رصد مؤشرات محتملة على وجود تمثال ثانٍ لـ"أبو الهول" ومنشآت ضخمة تحت هضبة الجيزة، وذلك اعتمادا على تحليلات... 27.03.2026, سبوتنيك عربي
أثار باحثون في الآونة الأخيرة جدلا واسعا، بعد إعلانهم رصد مؤشرات محتملة على وجود تمثال ثانٍ لـ"أبو الهول" ومنشآت ضخمة تحت هضبة الجيزة، وذلك اعتمادا على تحليلات رادارية وصور أقمار صناعية.
وأوضح الباحث الإيطالي، فيليبو بيوندي، أن فريقه اكتشف تكوينات تحت الأرض تشمل ممرات وآبارا، مرجحا بنسبة كبيرة وجود هيكل ضخم مدفون أسفل تلة رملية قريبة من الأهرامات، في منطقة تضم أهرامات الجيزة وأبو الهول.
وأعلن بيوندي عن بيانات قال إنها رصدت اهتزازات أرضية توحي بوجود هيكل ضخم مدفون أسفل تلة من الرمال المتصلبة بارتفاع يصل إلى نحو 180 قدما، مستندا في تحليلاته إلى تقنيات الأقمار الصناعية وقراءات مرتبطة بـ"لوحة الحلم".
وأوضح بيوندي أن فريقه حدّد الموقع المحتمل لما وصفه بـ"أبو الهول الثاني" عبر خطوط هندسية ممتدة من هرم خفرع، مشيرًا إلى وجود “تناظر هندسي دقيق” في المنطقة، إلى جانب مؤشرات على ممرات وأعمدة تحت الأرض يُعتقد أنها تشبه البنية المكتشفة أسفل تمثال أبو الهول الحالي.
في المقابل، نفى خبراء آثار مصريون هذه الادعاءات، مؤكدين، اليوم الجمعة، في تصريحات إعلامية عدم وجود أي دليل علمي على "أبو الهول الثاني”.
وأوضح كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار المصرية، الدكتور مجدي شاكر، أن التفسيرات المتداولة تستند إلى سوء فهم للنقوش القديمة، خاصة "لوحة الحلم" المرتبطة بالملك تحتمس الرابع.
فيما شدد الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار المصرية، الدكتور مصطفى وزيري، على أن هذه المزاعم تفتقر إلى أساس علمي، مؤكدا أن ما يُشاع لا يتجاوز كونه تفسيرات غير دقيقة لتكوينات طبيعية.