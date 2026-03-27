مزاعم اكتشاف "أبو الهول الثاني" أسفل أهرامات الجيزة تثير جدلا واسعا

عربي
تغطية لليوم الـ28 للحرب على إيران.. ترامب يحدد مهلة جديدة وطهران تؤكد "حق" إغلاق هرمز.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
15:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
نيجيريا تصبح شريان الحياة للوقود في أفريقيا مع تعطل الإمدادات العالمية بسبب الحرب على ايران
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
17:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
17:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: حكمة الدول العربية منعتها من تحقيق رغبة واشنطن وتل أبيب في دخول الحرب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نتنياهو يكشف: الحرب مع إيران في ذورتها وتغيير جذري قادم في لبنان
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المسرح أبو الفنون.. مرآة الأمم ومنبر لإيصال الرسالة
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
On air
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
15:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
عريس يتأخر بسبب GPS
15:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
التزييف العميق بالذكاء الصناعي يدخل ساحة حرب إيران، وظاهرة "الـ نينيو الخارق" تهدد العالم بظواهر مناخية خطيرة
16:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
نتنياهو يكشف: الحرب مع إيران في ذورتها وتغيير جذري قادم في لبنان
17:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
17:30 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
البنتاغون يستعد لتوجيه ضربة كبرى لإيران قد تشمل نشر قوات برية، ترامب يكشف "هدية" إيران ويعلن انها سمحت بمرور 10 ناقلات نفط
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260327/مزاعم-اكتشاف-أبو-الهول-الثاني-أسفل-أهرامات-الجيزة-تثير-جدلا-واسعا-1112006020.html
مزاعم اكتشاف "أبو الهول الثاني" أسفل أهرامات الجيزة تثير جدلا واسعا
سبوتنيك عربي
أثار باحثون في الآونة الأخيرة جدلا واسعا، بعد إعلانهم رصد مؤشرات محتملة على وجود تمثال ثانٍ لـ"أبو الهول" ومنشآت ضخمة تحت هضبة الجيزة، وذلك اعتمادا على تحليلات... 27.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-27T16:01+0000
2026-03-27T16:01+0000
مجتمع
مصر
منوعات
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/1b/1112005634_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_31203169079479241174160a6d37c9d1.jpg
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/1b/1112005634_111:0:1000:667_1920x0_80_0_0_9082a075d60c7502c8a7cc8e0becc18e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, منوعات, الأخبار
مصر, منوعات, الأخبار

16:01 GMT 27.03.2026
© Photo / Unsplash/ Lea Kobalأبوالهول، الجيزة، مصر
أبوالهول، الجيزة، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2026
© Photo / Unsplash/ Lea Kobal
تابعنا عبر
أثار باحثون في الآونة الأخيرة جدلا واسعا، بعد إعلانهم رصد مؤشرات محتملة على وجود تمثال ثانٍ لـ"أبو الهول" ومنشآت ضخمة تحت هضبة الجيزة، وذلك اعتمادا على تحليلات رادارية وصور أقمار صناعية.
وأوضح الباحث الإيطالي، فيليبو بيوندي، أن فريقه اكتشف تكوينات تحت الأرض تشمل ممرات وآبارا، مرجحا بنسبة كبيرة وجود هيكل ضخم مدفون أسفل تلة رملية قريبة من الأهرامات، في منطقة تضم أهرامات الجيزة وأبو الهول.
وأعلن بيوندي عن بيانات قال إنها رصدت اهتزازات أرضية توحي بوجود هيكل ضخم مدفون أسفل تلة من الرمال المتصلبة بارتفاع يصل إلى نحو 180 قدما، مستندا في تحليلاته إلى تقنيات الأقمار الصناعية وقراءات مرتبطة بـ"لوحة الحلم".
وأوضح بيوندي أن فريقه حدّد الموقع المحتمل لما وصفه بـ"أبو الهول الثاني" عبر خطوط هندسية ممتدة من هرم خفرع، مشيرًا إلى وجود “تناظر هندسي دقيق” في المنطقة، إلى جانب مؤشرات على ممرات وأعمدة تحت الأرض يُعتقد أنها تشبه البنية المكتشفة أسفل تمثال أبو الهول الحالي.
في المقابل، نفى خبراء آثار مصريون هذه الادعاءات، مؤكدين، اليوم الجمعة، في تصريحات إعلامية عدم وجود أي دليل علمي على "أبو الهول الثاني”.
وأوضح كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار المصرية، الدكتور مجدي شاكر، أن التفسيرات المتداولة تستند إلى سوء فهم للنقوش القديمة، خاصة "لوحة الحلم" المرتبطة بالملك تحتمس الرابع.
فيما شدد الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار المصرية، الدكتور مصطفى وزيري، على أن هذه المزاعم تفتقر إلى أساس علمي، مؤكدا أن ما يُشاع لا يتجاوز كونه تفسيرات غير دقيقة لتكوينات طبيعية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала