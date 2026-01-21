دراسة حديثة تكشف "نظرية ثورية" عن بناء الأهرامات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
من الملعب
"نقطة" بين برشلونة وريال مدريد... وفرصة آرسنال الأخيرة لتحقيق اللقب
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:03 GMT
12 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
17:15 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: الدول الأوروبية أصبحت كطفل بالغ ما زال يعيش على نفقة والديه
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
87 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
09:16 GMT
19 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
10:03 GMT
25 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
10:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
رامي الشاعر: لا يحق لماكرون التكلم عن القانون الدولي وهو يقود حملة معادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: البعثة الأممية لن تتمكن من إنهاء الخلافات إلا بتوافر إرادة حقيقية لدى الأطراف الليبية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260121/دراسة-حديثة-تكشف-نظرية-ثورية-عن-بناء-الأهرامات-1109493154.html
دراسة حديثة تكشف "نظرية ثورية" عن بناء الأهرامات
دراسة حديثة تكشف "نظرية ثورية" عن بناء الأهرامات
سبوتنيك عربي
قدمت دراسة حديثة ما وصفته بـ "النظرية الثورية" التي تفسر كيفية بناء الهرم الأكبر للفرعون خوفو في مصر، مقترحة أن هذا الهرم تم تشييده من الداخل إلى الخارج... 21.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-21T21:04+0000
2026-01-21T21:04+0000
مجتمع
مصر
أخبار مصر الآن
منوعات
آثار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/13/1095980460_1:0:1939:1090_1920x0_80_0_0_5f858b2c9f5544a8d6fb5ddf282219c8.jpg
وعلى خلاف النظريات السائدة بأن المصريين القدماء استخدموا المنحدرات الخارجية التقليدية، تقول الدراسة التي أعدها فريق بحثي أمريكي إن الأوزان الثقيلة كانت تنزلق عبر الممرات المائلة داخل الهرم، مولدة قوة رفع مكنت العمال من وضع كتل حجرية ضخمة بسرعة مذهلة قد تصل إلى كتلة واحدة كل دقيقة، بحسب وسائل إعلام أمريكية.وأعادت الدراسة تفسير العناصر المعمارية الأساسية للهرم، مثل القاعة الكبرى والممر الصاعد، معتبرة أنها لم تكن ممرات احتفالية كما كان يعتقد سابقا، بل منحدرات داخلية تحركت خلالها الأوزان الموازنة لرفع الحجارة.وأشارت إلى أنه في الغرفة الأمامية تظهر علامات على أنها كانت منصة رفع شبيهة بالبكرات، مع أخاديد في الجدران ودعائم حجرية لتثبيت الأعمدة الخشبية، مما يدل على استخدامها كآلة ميكانيكية لنقل كتل يصل وزنها إلى 60 طنا.وتفسر النظرية الحديثة عدم انتظام بعض أجزاء الهرم الداخلية، مثل ميلان بعض الغرف الكبرى ووجود انحناء طفيف في أوجه الهرم ما يعكس حدوث تعديلات ميكانيكية أثناء البناء.كما تقدم الدراسة توقعات قابلة للاختبار، مشيرة إلى أنه من غير المرجح وجود غرف كبيرة غير مكتشفة في قلب الهرم، لكن قد تبقى ممرات صغيرة أو بقايا المنحدرات في الأجزاء العليا، ما يعيد تشكيل فهمنا لأساليب بناء الأهرامات في مصر القديمة ويكشف عن نظام هندسي داخلي متطور لم يتم التعرف عليه مسبقا.
https://sarabic.ae/20251209/مصر-تعلن-اعتزامها-تطوير-جميع-المناطق-المحيطة-بالأهرامات-والمتحف-الكبير-1107992261.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/13/1095980460_282:0:1735:1090_1920x0_80_0_0_8135a678f93be4a538b50a8abd96149b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, آثار
مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, آثار

دراسة حديثة تكشف "نظرية ثورية" عن بناء الأهرامات

21:04 GMT 21.01.2026
© Photo / Unsplash/ Osama Elsayedأهرامات الجيزة، مصر
أهرامات الجيزة، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
© Photo / Unsplash/ Osama Elsayed
تابعنا عبر
قدمت دراسة حديثة ما وصفته بـ "النظرية الثورية" التي تفسر كيفية بناء الهرم الأكبر للفرعون خوفو في مصر، مقترحة أن هذا الهرم تم تشييده من الداخل إلى الخارج باستخدام نظام داخلي من الأوزان وآليات شبيهة بالبكرات.
وعلى خلاف النظريات السائدة بأن المصريين القدماء استخدموا المنحدرات الخارجية التقليدية، تقول الدراسة التي أعدها فريق بحثي أمريكي إن الأوزان الثقيلة كانت تنزلق عبر الممرات المائلة داخل الهرم، مولدة قوة رفع مكنت العمال من وضع كتل حجرية ضخمة بسرعة مذهلة قد تصل إلى كتلة واحدة كل دقيقة، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
وأعادت الدراسة تفسير العناصر المعمارية الأساسية للهرم، مثل القاعة الكبرى والممر الصاعد، معتبرة أنها لم تكن ممرات احتفالية كما كان يعتقد سابقا، بل منحدرات داخلية تحركت خلالها الأوزان الموازنة لرفع الحجارة.
المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
مصر تعلن اعتزامها تطوير جميع المناطق المحيطة بالأهرامات والمتحف الكبير
9 ديسمبر 2025, 17:11 GMT
وأشارت إلى أنه في الغرفة الأمامية تظهر علامات على أنها كانت منصة رفع شبيهة بالبكرات، مع أخاديد في الجدران ودعائم حجرية لتثبيت الأعمدة الخشبية، مما يدل على استخدامها كآلة ميكانيكية لنقل كتل يصل وزنها إلى 60 طنا.
وتفسر النظرية الحديثة عدم انتظام بعض أجزاء الهرم الداخلية، مثل ميلان بعض الغرف الكبرى ووجود انحناء طفيف في أوجه الهرم ما يعكس حدوث تعديلات ميكانيكية أثناء البناء.
كما تقدم الدراسة توقعات قابلة للاختبار، مشيرة إلى أنه من غير المرجح وجود غرف كبيرة غير مكتشفة في قلب الهرم، لكن قد تبقى ممرات صغيرة أو بقايا المنحدرات في الأجزاء العليا، ما يعيد تشكيل فهمنا لأساليب بناء الأهرامات في مصر القديمة ويكشف عن نظام هندسي داخلي متطور لم يتم التعرف عليه مسبقا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала