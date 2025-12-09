عربي
https://sarabic.ae/20251209/مصر-تعلن-اعتزامها-تطوير-جميع-المناطق-المحيطة-بالأهرامات-والمتحف-الكبير-1107992261.html
وأكد مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزارء المصري أن الدولة تعمل على تطوير المنطقة المحيطة بالأهرامات والمتحف المصري الكبير بما يجعلها مقصدا سياحيا عالميا، وذلك وفق معايير اليونسكو للحفاظ على التراث، وبما يتسق مع استراتيجية السياحة المصرية 2030.وأضاف أن المشروع يعتمد على رؤية سياحية مستدامة تستهدف تحويل المنطقة إلى مقصد متكامل يضم أنشطة سياحية وثقافية وترفيهية فيما يشبه "ممر وجهة الأهرامات".وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد بدء اتخاذ خطوات تنفيذية بعد الحصول على الموافقات اللازمة، مع مناقشات جارية لتحديد أولويات التطوير وفرص الاستثمار.وأردف أن المخطط يشمل تطوير محاور للنقل والربط بين المناطق السياحية، وإنشاء ممرات إقليمية تمتد من هضبة الجيزة إلى سقارة ودهشور لتوفير رحلة متكاملة للزوار.وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء المصري بتحديد جهة حكومية مختصة لإنهاء الإجراءات اللازمة للمشروع، مؤكدا أنه يعتزم تقديم جميع صور الدعم المطلوبة لهذا المخطط.المتحف المصري الكبير يصل إلى السعة التشغيلة القصوى ويوقف حجز التذاكر لليومالرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير يوضح لـ"سبوتنيك" رسالة مصر للعالم بافتتاحه
https://sarabic.ae/20251110/السياحة-المصرية-ترد-على-أنباء-حول-نشوب-حريق-في-المتحف-المصري-الكبير-1106929055.html
استعرض رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مساء اليوم الثلاثاء، المخطط الرئيسي لمشروع تطوير المناطق المحيطة بأهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، المقدم من تحالف يضم شركة عالمية بالتعاون مع شركة استشارات مصرية، وذلك في نطاق يمتد من مطار "سفنكس" حتى دهشور.
وأكد مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزارء المصري أن الدولة تعمل على تطوير المنطقة المحيطة بالأهرامات والمتحف المصري الكبير بما يجعلها مقصدا سياحيا عالميا، وذلك وفق معايير اليونسكو للحفاظ على التراث، وبما يتسق مع استراتيجية السياحة المصرية 2030.

من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، أن مسؤولي الشركة العالمية استعرضوا رؤية المشروع التي تهدف لتعزيز مكانة مصر كوجهة عالمية رائدة للتراث والسياحة المعاصرة، عبر تطوير تجربة الزوار وربطها بالقيمة التاريخية والثقافية للموقع.

وأضاف أن المشروع يعتمد على رؤية سياحية مستدامة تستهدف تحويل المنطقة إلى مقصد متكامل يضم أنشطة سياحية وثقافية وترفيهية فيما يشبه "ممر وجهة الأهرامات".
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد بدء اتخاذ خطوات تنفيذية بعد الحصول على الموافقات اللازمة، مع مناقشات جارية لتحديد أولويات التطوير وفرص الاستثمار.

وأوضح الحمصاني أن الرؤية ترتكز على حماية التراث وتنشيط السياحة وتحديث البنية التحتية، من خلال تخطيط قائم على البيانات لضمان إدارة فعالة لاستخدامات الأراضي وتقدير الطلب السياحي المستقبلي. كما تتضمن الخطة تقسيم المنطقة إلى نطاقات تراثية وسياحية وحضرية لتحقيق توازن بين التطوير والحفاظ على الهوية التاريخية.

وأردف أن المخطط يشمل تطوير محاور للنقل والربط بين المناطق السياحية، وإنشاء ممرات إقليمية تمتد من هضبة الجيزة إلى سقارة ودهشور لتوفير رحلة متكاملة للزوار.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء المصري بتحديد جهة حكومية مختصة لإنهاء الإجراءات اللازمة للمشروع، مؤكدا أنه يعتزم تقديم جميع صور الدعم المطلوبة لهذا المخطط.
