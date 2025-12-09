https://sarabic.ae/20251209/مصر-تعلن-اعتزامها-تطوير-جميع-المناطق-المحيطة-بالأهرامات-والمتحف-الكبير-1107992261.html

مصر تعلن اعتزامها تطوير جميع المناطق المحيطة بالأهرامات والمتحف الكبير

مصر تعلن اعتزامها تطوير جميع المناطق المحيطة بالأهرامات والمتحف الكبير

استعرض رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مساء اليوم الثلاثاء، المخطط الرئيسي لمشروع تطوير المناطق المحيطة بأهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، المقدم... 09.12.2025, سبوتنيك عربي

وأكد مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزارء المصري أن الدولة تعمل على تطوير المنطقة المحيطة بالأهرامات والمتحف المصري الكبير بما يجعلها مقصدا سياحيا عالميا، وذلك وفق معايير اليونسكو للحفاظ على التراث، وبما يتسق مع استراتيجية السياحة المصرية 2030.وأضاف أن المشروع يعتمد على رؤية سياحية مستدامة تستهدف تحويل المنطقة إلى مقصد متكامل يضم أنشطة سياحية وثقافية وترفيهية فيما يشبه "ممر وجهة الأهرامات".وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد بدء اتخاذ خطوات تنفيذية بعد الحصول على الموافقات اللازمة، مع مناقشات جارية لتحديد أولويات التطوير وفرص الاستثمار.وأردف أن المخطط يشمل تطوير محاور للنقل والربط بين المناطق السياحية، وإنشاء ممرات إقليمية تمتد من هضبة الجيزة إلى سقارة ودهشور لتوفير رحلة متكاملة للزوار.وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء المصري بتحديد جهة حكومية مختصة لإنهاء الإجراءات اللازمة للمشروع، مؤكدا أنه يعتزم تقديم جميع صور الدعم المطلوبة لهذا المخطط.المتحف المصري الكبير يصل إلى السعة التشغيلة القصوى ويوقف حجز التذاكر لليومالرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير يوضح لـ"سبوتنيك" رسالة مصر للعالم بافتتاحه

