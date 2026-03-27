مسؤول بهيئة مقاومة الاستيطان: 400 اعتداء ومخطط لـ 600 وحدة استيطانية في أقل من شهر بالضفة الغربية

صرح مدير دائرة النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أمير داوود، أن "الشواهد الميدانية تثبت تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية...

2026-03-27T21:09+0000

وقال داوود في حديث خاص لـ "سبوتنيك": "الاعتداءات الفترة الأخيرة تصاعدت بأرقام كبيرة جدا، حيث تجاوزت 400 اعتداء في أقل من شهر واحد، وهو ما تزامن مع موجة الحرب الحالية"، مؤكدا أن "هذه الاعتداءات أسفرت عن ارتقاء 9 شهداء على يد المستوطنين الإسرائيليين، في ذات الفترة الوجيزة، مما يدلل بوضوح على وجود تعليمات وتسهيلات ممنوحة لهم لإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين".وأوضح داوود، أن "سلطات الاحتلال تواصل بالتوازي مع ذلك عمليات المصادقة ودراسة المخططات الاستيطانية"، مشيرا إلى أن "الشهر الماضي شهد دراسة مخططات لأكثر من 600 وحدة استيطانية في عدة مستوطنات بالضفة الغربية"، محذرا من أن "أخطر هذه الخطوات يتمثل في إضفاء الشرعية على إحدى البؤر الاستيطانية في منطقة الأغوار وتحويلها إلى مستوطنة كبيرة".وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية " أوتشا"، إلى إقامة 36 عائقا جديدا للتنقل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مؤكدا أن هذه القيود تعرقل وصول الفلسطينيين إلى الخدمات الأساسية وأماكن عملهم.ويُذكر أن إسرائيل تواصل تنفيذ حملات الاعتقال اليومية بحق المواطنين الفلسطينيين، والتي تعد من أبرز السياسات الثابتة والممنهجة، حيث تجاوز عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية أكثر من 22 ألف حالة منذ بدء الحرب الأخيرة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

