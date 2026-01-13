https://sarabic.ae/20260113/مسؤول-بهيئة-الجدار-والاستيطان-إسرائيل-بدأت-التنفيذ-الفعلي-لمخطط-إي-1-الاستيطاني-1109208817.html
مسؤول بهيئة "الجدار والاستيطان": إسرائيل بدأت التنفيذ الفعلي لمخطط "إي 1" الاستيطاني
مسؤول بهيئة "الجدار والاستيطان": إسرائيل بدأت التنفيذ الفعلي لمخطط "إي 1" الاستيطاني
سبوتنيك عربي
قال مدير دائرة النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أمير داوود، إن السلطات الإسرائيلية بدأت التنفيذ الفعلي لمخطط "إي 1" الاستيطاني. 13.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-13T19:44+0000
2026-01-13T19:44+0000
2026-01-13T19:44+0000
حصري
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104339/21/1043392111_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_89c9e87b160edaff18119e1dc1b6292a.jpg
وأشار داوود إلى أن العمل الجاري حاليا لا يقتصر على شق ما يسمى طريق السيادة أو طريق نسيج الحياة، بل يمتد ليشمل المشروع الاستيطاني برمته.وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن "هذا الطريق يتكون من مقطعين، أنجز الاحتلال المقطع الأول منهما قبل سنوات، بينما بدأ مؤخرا في شق المقطع الثاني الذي ينطلق من دوار مستوطنة أدوميم وصولا إلى منتصف المستوطنة"، مؤكدا أن "إسرائيل تعمل على فرض وقائع جديدة على الأرض بشكل متسارع".وأكد داوود أن "الاحتلال صادق على مخطط "إي 1" (E1) في شهر أغسطس الماضي، وباشر بطرح عطاءات البناء خلال فترة زمنية قياسية لم تتجاوز أربعة أشهر"، لافتا إلى أن إسرائيل اعتادت سابقا ترك فواصل زمنية تقدر بسنوات بين مرحلتي المصادقة والتنفيذ، إلا أنها الآن تسابق الزمن لإنجاز مخططات بقيت حبيسة الأدراج لعقود.وعن التحركات الفلسطينية، قال داوود إن "الجانب الفلسطيني لا يزال متمسكا بالأدوات القانونية في مواجهة هذه المخططات، رغم الإدراك الكامل بأن هذه الجهود تجابه ببلطجة قانونية من قبل الاحتلال الذي لا يلتفت للاعتراضات القانونية أو الإدانات الدولية، ويمضي في مشاريعه الاستعمارية بعنجهية وإنكار للمواقف الدولية والقانونية كافة".واعتبر أن "ما يحدث في مخطط "إي 1" هو نموذج يتكرر في كافة الأراضي الفلسطينية، حيث يمارس الاحتلال سطوته دون أدنى اعتبار لحقوق الإنسان أو المواقف الدولية".وفي الآونة الأخيرة وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على اتفاقية لتوسيع مستوطنة "معاليه أدوميم" في الضفة القريبة من القدس ضمن مشروع "إي 1".ووقّع على قرار جديد يتضمن الموافقة على خطة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية قرب القدس.وقال نتنياهو في تصريحات صحفية، إن "حدود إسرائيل الشرقية ستكون في غور الأردن، وليس عند مستوطنة معاليه أدوميم".وتابع: "أعدكم بأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية". وتسببت الخطة التي وافق عليها نتنياهو، بجدل دولي كونها تهدف إلى القضاء على فرص إقامة دولة فلسطينية ذات نطاق جغرافي وحدود معروفة.
https://sarabic.ae/20251225/تنديد-دولي-لخطة-بناء-مستوطنات-إسرائيلية-جديدة-في-الضفة-الغربية-1108540661.html
https://sarabic.ae/20251223/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-ينفي-نية-إقامة-مستوطنات-في-غزة-رغم-تصريحات-سابقة-تؤكد-العكس--1108496327.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104339/21/1043392111_108:0:1892:1338_1920x0_80_0_0_76aae971903a9f522f3610b6188b6f48.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
حصري, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار
مسؤول بهيئة "الجدار والاستيطان": إسرائيل بدأت التنفيذ الفعلي لمخطط "إي 1" الاستيطاني
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
قال مدير دائرة النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أمير داوود، إن السلطات الإسرائيلية بدأت التنفيذ الفعلي لمخطط "إي 1" الاستيطاني.
وأشار داوود إلى أن العمل الجاري حاليا لا يقتصر على شق ما يسمى طريق السيادة أو طريق نسيج الحياة، بل يمتد ليشمل المشروع الاستيطاني برمته.
وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن "هذا الطريق يتكون من مقطعين، أنجز الاحتلال المقطع الأول منهما قبل سنوات، بينما بدأ مؤخرا في شق المقطع الثاني الذي ينطلق من دوار مستوطنة أدوميم وصولا إلى منتصف المستوطنة"، مؤكدا أن "إسرائيل تعمل على فرض وقائع جديدة على الأرض بشكل متسارع".
25 ديسمبر 2025, 04:37 GMT
وأكد داوود أن "الاحتلال صادق على مخطط "إي 1" (E1) في شهر أغسطس الماضي، وباشر بطرح عطاءات البناء خلال فترة زمنية قياسية لم تتجاوز أربعة أشهر"، لافتا إلى أن إسرائيل
اعتادت سابقا ترك فواصل زمنية تقدر بسنوات بين مرحلتي المصادقة والتنفيذ، إلا أنها الآن تسابق الزمن لإنجاز مخططات بقيت حبيسة الأدراج لعقود.
وعن التحركات الفلسطينية، قال داوود إن "الجانب الفلسطيني لا يزال متمسكا بالأدوات القانونية في مواجهة هذه المخططات، رغم الإدراك الكامل بأن هذه الجهود تجابه ببلطجة قانونية من قبل الاحتلال الذي لا يلتفت للاعتراضات القانونية أو الإدانات الدولية، ويمضي في مشاريعه الاستعمارية بعنجهية وإنكار للمواقف الدولية والقانونية كافة".
وشدد على أن استمرار إسرائيل في هذه السياسة يضيف تعقيدات جديدة على الموقف الفلسطيني، خاصة إذا بقي الفلسطينيون بلا أدوات فاعلة لمواجهة التوسع الاستيطاني.
واعتبر أن "ما يحدث في مخطط "إي 1" هو نموذج يتكرر في كافة الأراضي الفلسطينية
، حيث يمارس الاحتلال سطوته دون أدنى اعتبار لحقوق الإنسان أو المواقف الدولية".
23 ديسمبر 2025, 16:18 GMT
وفي الآونة الأخيرة وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو،
على اتفاقية لتوسيع مستوطنة "معاليه أدوميم" في الضفة القريبة من القدس ضمن مشروع "إي 1".
ووقّع على قرار جديد يتضمن الموافقة على خطة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية قرب القدس.
الخطة المعروفة بـ"إي 1" ستؤدي في حال تنفيذها، إلى تقسيم الضفة الغربية وعزل شمالها عن جنوبها، ويعتبر مراقبون أنها "تمثل نهاية أي أمل لإقامة دولة فلسطينية من الناحية الجغرافية".
وقال نتنياهو في تصريحات صحفية، إن "حدود إسرائيل الشرقية ستكون في غور الأردن، وليس عند مستوطنة معاليه أدوميم".
وتابع: "أعدكم بأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية". وتسببت الخطة التي وافق عليها نتنياهو، بجدل دولي كونها تهدف إلى القضاء على فرص إقامة دولة فلسطينية ذات نطاق جغرافي وحدود معروفة.