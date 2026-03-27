موسكو: توثيق انتهاكات طبية خطيرة في أوكرانيا بحق الأسرى الروس

سبوتنيك عربي

صرّح رئيس المحكمة الدولية العامة لجرائم النازيين الجدد الأوكرانيين، مكسيم غريغورييف، أن أطباء أوكرانيين أجروا عمليات جراحية على جنود روس أسرى دون تخدير. 27.03.2026, سبوتنيك عربي

وقدم غريغورييف خلال مؤتمر صحفي عقد، اليوم الجمعة، في المركز الإعلامي الدولي المتعدد الوسائط التابع لمجموعة "روسيا سيغودنيا"، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك"، تقريرا بعنوان، "الدكتور منغيله من نظام كييف".وأوضح أن وثائق محاكمات نورمبرغ تشير مرارا إلى المجرم النازي، الطبيب الألماني جوزيف منغيله، الذي أجرى تجارب على سجناء معسكرات الاعتقال في ألمانيا النازية.وأكد أن هذا ينطبق تحديدًا على الأطباء المدنيين.وتنص اتفاقيات جنيف الموقعة، في 12 أغسطس/آب 1949، بشأن معاملة أسرى الحرب، على ما يلي: "لا يجوز تعريض أسرى الحرب لأي تعذيب بدني أو نفسي أو أي إجراء قسري آخر"، (المادة 17، الفقرة الثالثة).وتشكل جرائم الحرب التي ارتكبها نظام كييف انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف، التي لا تسقط بالتقادم.

