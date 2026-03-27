موسكو: توثيق انتهاكات طبية خطيرة في أوكرانيا بحق الأسرى الروس
رئيس المحكمة الدولية العامة لجرائم النازيين الجدد الأوكرانيين، مكسيم غريغورييف
صرّح رئيس المحكمة الدولية العامة لجرائم النازيين الجدد الأوكرانيين، مكسيم غريغورييف، أن أطباء أوكرانيين أجروا عمليات جراحية على جنود روس أسرى دون تخدير.
وقدم غريغورييف خلال مؤتمر صحفي عقد، اليوم الجمعة، في المركز الإعلامي الدولي المتعدد الوسائط التابع لمجموعة "روسيا سيغودنيا"، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك"، تقريرا بعنوان، "الدكتور منغيله من نظام كييف".
وأوضح أن وثائق محاكمات نورمبرغ تشير مرارا إلى المجرم النازي، الطبيب الألماني جوزيف منغيله، الذي أجرى تجارب على سجناء معسكرات الاعتقال في ألمانيا النازية.
وقال غريغورييف: "تظهر البيانات (الواردة في التقرير) بوضوح شهادات عديدة تثبت أن أطباء أوكرانيين أجروا مرارا عمليات جراحية وإجراءات طبية على أسرى دون تخدير أو مهدئات، وبطريقة تهدف إلى إلحاق أقصى درجات الألم بهم".
وأكد أن هذا ينطبق تحديدًا على الأطباء المدنيين.
وقدم التقرير شهادات عديدة من الضحايا، سجلتها المحكمة العامة الدولية لجرائم النازيين الجدد الأوكرانيين، تثبت أن الأطباء الأوكرانيين، على غرار منغيله، يجرون عمليات جراحية على أسرى روس دون تخدير ويعرضونهم للتعذيب عمدا.
وتنص اتفاقيات جنيف الموقعة، في 12 أغسطس/آب 1949، بشأن معاملة أسرى الحرب، على ما يلي: "لا يجوز تعريض أسرى الحرب لأي تعذيب بدني أو نفسي أو أي إجراء قسري آخر"، (المادة 17، الفقرة الثالثة).
وتشكل جرائم الحرب التي ارتكبها نظام كييف انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف، التي لا تسقط بالتقادم.