فرار جنود أوكرانيين من مواقعهم في مقاطعة سومي - الأمن الروسي
2026-03-27T05:42+0000
فرار جنود أوكرانيين من مواقعهم في مقاطعة سومي - الأمن الروسي
03:55 GMT 27.03.2026 (تم التحديث: 05:42 GMT 27.03.2026)
أفادت مصادر في جهاز الأمن الروسي، اليوم الجمعة، بأن جنود اللواء 119 للدفاع الإقليمي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، فرّوا من مواقعهم قرب بلدة نوفودميتروفكا في مقاطعة سومي.
وقالت المصادر لوكالة "سبوتنيك": "نتيجة تأثير ناري مركّب، فرّ عسكريو اللواء 119 للدفاع الإقليمي، الذين تعرضوا لحالة من الإحباط، من مواقعهم في منطقة غابات قرب بلدة نوفودميتروفكا".
وأشارت المصادر إلى أن أعمار العديد من أفراد هذا التشكيل العسكري الأوكراني تتجاوز 50 عامًا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.