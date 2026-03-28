"أوكرانيا وإيران ليستا حربينا".. مظاهرات في باريس تطالب بالخروج من الناتو وإقالة ماكرون
سبوتنيك عربي
شهدت العاصمة الفرنسية باريس تظاهرات غاضبة، حيث احتشد الآلاف تحت شعار "أوكرانيا وإيران: ليستا حربينا!"، للتعبير عن رفضهم القاطع لانخراط فرنسا في النزاعات...
شهدت العاصمة الفرنسية باريس تظاهرات غاضبة، حيث احتشد الآلاف تحت شعار "أوكرانيا وإيران: ليستا حربينا!"، للتعبير عن رفضهم القاطع لانخراط فرنسا في النزاعات الدولية.
وطالب المحتجون برحيل الرئيس إيمانويل ماكرون والانسحاب الفوري من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وسط انتقادات حادة للسياسات الاقتصادية والتدخلات العسكرية التي اعتبروها عبئا على كاهل المواطن الفرنسي في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والضرائب.
وخلال التظاهرة، رفع المحتجون شعارات مثل: "أوكرانيا وإيران: ليستا حربينا!"، "الخروج السريع من أوروبا وحلف الناتو!"، "إقالة ماكرون!"، مطالبين بخفض الضرائب، وتقليل أسعار الطاقة، وإنهاء الحروب.
كما حمل المتظاهرون لافتات كُتب عليها شعارات مثل "لا للحرب"، "لا لسوق ميركوسور"، "لا للفساد"، و"لا لخفض عدد السكان المخطط له".
وألقى فلوريان فيليبو، زعيم حزب "الوطنيين"، علم الاتحاد الأوروبي من المنصة، داعيًا فرنسا إلى مغادرة الاتحاد.