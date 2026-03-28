بث مباشر
الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط هجوم إرهابي أوكراني التخطيط في ستافروبول
وقال الجهاز في بيان: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عملًا تخريبيًا وإرهابيًا في ستافروبول، خطط لتنفيذه مواطن روسي من مواليد عام 1995، بناء على تعليمات من أجهزة الاستخبارات الأوكرانية".وأردف البيان أن المتهم تواصل مع مسؤول أوكراني عبر تطبيق "تلغرام"، الذي أمره بمراقبة ضابط شرطة وعائلته بغرض ارتكاب "عمل تخريبي وإرهابي".وفي 25 مارس/ آذار الجاري، أعلن الجهاز الفيدرالي الروسي، أن عناصر جهاز الأمن في إقليم كراسنودار جنوبي روسيا، تمكنوا من إحباط عمل إرهابي خططت له أجهزة الاستخبارات الأوكرانية على أراضي القاعدة التدريبية لجامعة وزارة الداخلية الروسية في مدينة نوفوروسيسك.وتأتي هذه العمليات في إطار سلسلة من التحركات الأمنية الروسية لإحباط محاولات استهداف البنية التحتية العسكرية، خاصة في المناطق الجنوبية القريبة من مناطق النزاع، حيث تتهم موسكو أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بتجنيد أشخاص لتنفيذ أعمال تخريبية.
07:59 GMT 28.03.2026 (تم التحديث: 08:00 GMT 28.03.2026)
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم السبت، بإحباط هجوم إرهابي خططت له الاستخبارات الأوكرانية، ضد أحد ضباط إنفاذ القانون في إقليم ستافروبول جنوبي روسيا الاتحادية.
وقال الجهاز في بيان: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عملًا تخريبيًا وإرهابيًا في ستافروبول، خطط لتنفيذه مواطن روسي من مواليد عام 1995، بناء على تعليمات من أجهزة الاستخبارات الأوكرانية".
وأردف البيان أن المتهم تواصل مع مسؤول أوكراني عبر تطبيق "تلغرام"، الذي أمره بمراقبة ضابط شرطة وعائلته بغرض ارتكاب "عمل تخريبي وإرهابي".

وأضاف بيان الأمن الفيدرالي الروسي أن "الوصي الأوكراني على المتهم فجّر عبوة ناسفة عن بُعد أثناء القبض على عميله من قبل ضباط جهاز الأمن الفيدرالي، ما أدى لإصابة المتهم بجروح بالغة الخطورة".

العملية العسكرية الروسية الخاصة
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا في نوفوروسيسك
25 مارس, 10:11 GMT
وفي 25 مارس/ آذار الجاري، أعلن الجهاز الفيدرالي الروسي، أن عناصر جهاز الأمن في إقليم كراسنودار جنوبي روسيا، تمكنوا من إحباط عمل إرهابي خططت له أجهزة الاستخبارات الأوكرانية على أراضي القاعدة التدريبية لجامعة وزارة الداخلية الروسية في مدينة نوفوروسيسك.
وتأتي هذه العمليات في إطار سلسلة من التحركات الأمنية الروسية لإحباط محاولات استهداف البنية التحتية العسكرية، خاصة في المناطق الجنوبية القريبة من مناطق النزاع، حيث تتهم موسكو أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بتجنيد أشخاص لتنفيذ أعمال تخريبية.
