https://sarabic.ae/20260328/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعلن-إحباط-هجوم-إرهابي-أوكراني-التخطيط-في-ستافروبول-1112031593.html
الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط هجوم إرهابي أوكراني التخطيط في ستافروبول
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم السبت، بإحباط هجوم إرهابي خططت له الاستخبارات الأوكرانية، ضد أحد ضباط إنفاذ القانون في إقليم ستافروبول جنوبي روسيا... 28.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-28T08:00+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/19/1060446566_0:6:1320:749_1920x0_80_0_0_82b9413dcdd3d1fcfba5a88198ff1bd6.jpg
وقال الجهاز في بيان: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عملًا تخريبيًا وإرهابيًا في ستافروبول، خطط لتنفيذه مواطن روسي من مواليد عام 1995، بناء على تعليمات من أجهزة الاستخبارات الأوكرانية".وأردف البيان أن المتهم تواصل مع مسؤول أوكراني عبر تطبيق "تلغرام"، الذي أمره بمراقبة ضابط شرطة وعائلته بغرض ارتكاب "عمل تخريبي وإرهابي".وفي 25 مارس/ آذار الجاري، أعلن الجهاز الفيدرالي الروسي، أن عناصر جهاز الأمن في إقليم كراسنودار جنوبي روسيا، تمكنوا من إحباط عمل إرهابي خططت له أجهزة الاستخبارات الأوكرانية على أراضي القاعدة التدريبية لجامعة وزارة الداخلية الروسية في مدينة نوفوروسيسك.وتأتي هذه العمليات في إطار سلسلة من التحركات الأمنية الروسية لإحباط محاولات استهداف البنية التحتية العسكرية، خاصة في المناطق الجنوبية القريبة من مناطق النزاع، حيث تتهم موسكو أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بتجنيد أشخاص لتنفيذ أعمال تخريبية.
https://sarabic.ae/20260325/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يمنع-هجوما-إرهابيا-في-نوفوروسيسك-1111906368.html
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/19/1060446566_158:0:1163:754_1920x0_80_0_0_54c0c5e44318967f91ba71dc6af6c312.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم السبت، بإحباط هجوم إرهابي خططت له الاستخبارات الأوكرانية، ضد أحد ضباط إنفاذ القانون في إقليم ستافروبول جنوبي روسيا الاتحادية.
وقال الجهاز في بيان: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عملًا تخريبيًا وإرهابيًا في ستافروبول، خطط لتنفيذه مواطن روسي من مواليد عام 1995، بناء على تعليمات من أجهزة الاستخبارات الأوكرانية".
وأردف البيان أن المتهم تواصل مع مسؤول أوكراني عبر تطبيق "تلغرام"، الذي أمره بمراقبة ضابط شرطة وعائلته بغرض ارتكاب "عمل تخريبي وإرهابي".
وأضاف بيان الأمن الفيدرالي الروسي أن "الوصي الأوكراني على المتهم فجّر عبوة ناسفة عن بُعد أثناء القبض على عميله من قبل ضباط جهاز الأمن الفيدرالي، ما أدى لإصابة المتهم بجروح بالغة الخطورة".
وفي 25 مارس/ آذار الجاري، أعلن الجهاز الفيدرالي الروسي، أن عناصر جهاز الأمن في إقليم كراسنودار جنوبي روسيا، تمكنوا من إحباط عمل إرهابي خططت له أجهزة الاستخبارات الأوكرانية على أراضي القاعدة التدريبية لجامعة وزارة الداخلية الروسية في مدينة نوفوروسيسك.
وتأتي هذه العمليات في إطار سلسلة من التحركات الأمنية الروسية لإحباط محاولات استهداف البنية التحتية العسكرية، خاصة في المناطق الجنوبية القريبة من مناطق النزاع، حيث تتهم موسكو أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بتجنيد أشخاص لتنفيذ أعمال تخريبية.