الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا في نوفوروسيسك
10:11 GMT 25.03.2026 (تم التحديث: 10:17 GMT 25.03.2026)
أعلن مكتب الجهاز الفيدرالي الروسي (FSB) أن عناصر جهاز الأمن في إقليم كراسنودار، تمكنوا من إحباط عمل إرهابي، خططت له أجهزة الاستخبارات الأوكرانية على أراضي القاعدة التدريبية لجامعة وزارة الداخلية الروسية في مدينة نوفوروسيسك.
وجاء في البيان:
“تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في إقليم كراسنودار من إحباط عمل إرهابي كانت تخطط له أجهزة الاستخبارات الأوكرانية في مدينة نوفوروسيسك، على أراضي القاعدة التدريبية لجامعة وزارة الداخلية الروسية حيث قام المخطط بتزويد المنفذ بإحداثيات مواقع المنشآت المستهدفة داخل القاعدة، وقدم له تعليمات حول كيفية التسلل إلى أراضيها، وكذلك كيفية إعداد خليط حارق. وقد نفذ المتهم جميع التعليمات المتعلقة بتنفيذ الهجوم الإرهابي، لكنه لم يتمكن من إتمام نشاطه الإجرامي، إذ تم اعتقاله من قبل عناصر جهاز الأمن الفيدرالي”.
تأتي هذه العملية في إطار سلسلة من التحركات الأمنية الروسية لإحباط محاولات استهداف البنية التحتية العسكرية، خاصة في المناطق الجنوبية القريبة من مناطق النزاع، حيث تتهم موسكو أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بتجنيد أشخاص لتنفيذ أعمال تخريبية.