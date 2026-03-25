زيلينسكي يبذل قصارى جهده للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
زيلينسكي يبذل قصارى جهده للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
09:35 GMT 25.03.2026 (تم التحديث: 09:56 GMT 25.03.2026)
وصفت المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، محاولات فلاديمير زيلينسكي التقرب من الاتحاد الأوروبي بكل الوسائل الممكنة، بالشخص الذي حشرت يده في باب حافلة أغلق في وجهه، يركض خلفها لمحاولة الصعود ويصرخ أنه في الحافلة.
كما صرحت زخاروفا: "إنهم يحاولون الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بأي وسيلة ممكنة، بأي طريقة كانت، ليتمكنوا من إدخال شيء ما من خلال ذلك الباب. حتى لو غادرت تلك الحافلة وقرصت يدك، فستظل تركض خلفها وتصرخ بأنك على متن الحافلة".
كما أضافت زخاروفا: أن ما صدر عن زيلينسكي “أمرًا بالغ الصدمة”، مشيرًا إلى أنه من غير المقبول أن يُقدِم على توجيه تهديد مباشر لأحد قادة الاتحاد الأوروبي، رغم المليارات التي حصلت عليها بلاده من الاتحاد.
وجاء ذلك بعد أن اتخذ زيلنسكي خطوات تصعيدية تجاه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، مهددًا بعقد لقاء مع القوات العسكرية الأوكرانية، وذلك على خلفية عرقلة المجر منح قرض أوروبي جديد لأوكرانيا.