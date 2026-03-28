الخارجية الروسية: موسكو تشير في مذكرة لبلغاريا إلى التمييز ضد الروس في أمريكا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أنها أشارت في مذكرتها إلى نظيرتها البلغارية، بشأن تسليم الروسيين المتهمين بغسيل الأموال، سيرغي إيفين وأوليغ...
وقالت الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك": "تم إرسال مذكرة إلى وزارة الخارجية البلغارية تدعو إلى الامتناع عن تسليم إيفين وأولشانسكي إلى الولايات المتحدة، مع التركيز على مشكلة حقوق الإنسان القائمة هناك، وكذلك على المعاملة المتحيزة تجاه الروس".وكانت السفارة الروسية في صوفيا قد أفادت في كانون الأول/ديسمبر بأن السلطات البلغارية أوقفت، بناءً على طلب الولايات المتحدة، المواطنين الروسيين أوليغ أولشانسكي وسيرغي إيفين. وقام موظفو القنصلية بزيارتهما في مركز الاحتجاز في صوفيا، وحافظوا على التواصل معهما ومع محاميهما، كما حضروا جلسات المحكمة. إلا أن محكمة بلغارية وافقت على تسليمهما إلى الولايات المتحدة، وتم تسليمهما إلى الجانب الأمريكي في 26 مارس/آذار 2026.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أنها أشارت في مذكرتها إلى نظيرتها البلغارية، بشأن تسليم الروسيين المتهمين بغسيل الأموال، سيرغي إيفين وأوليغ أولشانسكي، من بلغاريا إلى الولايات المتحدة، إلى المعاملة المتحيزة تجاه الروس في أمريكا.