https://sarabic.ae/20260329/تسرب-مواد-خطيرة-إثر-إصابة-صاروخ-إيراني-لمصنع-كيماويات-إسرائيلي-جنوب-البلاد--بيان-1112074302.html

تسرب مواد خطيرة إثر إصابة صاروخ إيراني لمصنع كيماويات إسرائيلي جنوب البلاد- بيان

أبلغت سلطات الإغاثة الإسرائيلية، عن إصابة شخص إثر سقوط صاروخ إيراني على مصنع للكيماويات في النقب جنوبي إسرائيل، وسط أنباء عن تسرب مواد خطيرة.

2026-03-29T14:07+0000

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/14/1101856281_0:85:1640:1008_1920x0_80_0_0_0fa6ee1832f9641f15d1e2fc03684597.jpg

وقالت في بيان، اليوم الأحد: "إصابة شخص جراء استهداف مصنع للكيماويات في النقب جنوبي إسرائيل بصاروخ إيراني".وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن "هناك اشتباه في تسرب مواد خطيرة من مصنع للكيماويات في جنوب إسرائيل.. والشرطة عزلت المنطقة المحيطة بمصنع الكيماويات الذي أصابه الصاروخ الإيراني". فيما أكدت القناة 12 الإسرائيلية، أن فرق الإطفاء في إسرائيل تعمل على السيطرة على النيران في مصنع للكيماويات جنوبي إسرائيل بعد استهدافه بصاروخ إيراني.وأفادت وكالة أنباء فارس، نقلاً عن مصدر مطلع، بأن القوات المسلحة الإيرانية شنت غارة على مصنع تابع للصناعات العسكرية الإسرائيلية في جنوب البلاد.وأردف المصدر: "وتُعد هذه الضربة بمثابة تحذير للكيان الصهيوني من عواقب الهجمات على المصانع والمنشآت الصناعية الإيرانية".قائد القوات البحرية الإيرانية: شرق مضيق هرمز وبحر عمان يخضعان لسيطرتنا الكاملة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم