تسرب مواد خطيرة إثر إصابة صاروخ إيراني لمصنع كيماويات إسرائيلي جنوب البلاد- بيان
تسرب مواد خطيرة إثر إصابة صاروخ إيراني لمصنع كيماويات إسرائيلي جنوب البلاد- بيان
سبوتنيك عربي
أبلغت سلطات الإغاثة الإسرائيلية، عن إصابة شخص إثر سقوط صاروخ إيراني على مصنع للكيماويات في النقب جنوبي إسرائيل، وسط أنباء عن تسرب مواد خطيرة. 29.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-29T14:07+0000
2026-03-29T14:07+0000
2026-03-29T14:07+0000
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
وقالت في بيان، اليوم الأحد: "إصابة شخص جراء استهداف مصنع للكيماويات في النقب جنوبي إسرائيل بصاروخ إيراني".وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن "هناك اشتباه في تسرب مواد خطيرة من مصنع للكيماويات في جنوب إسرائيل.. والشرطة عزلت المنطقة المحيطة بمصنع الكيماويات الذي أصابه الصاروخ الإيراني". فيما أكدت القناة 12 الإسرائيلية، أن فرق الإطفاء في إسرائيل تعمل على السيطرة على النيران في مصنع للكيماويات جنوبي إسرائيل بعد استهدافه بصاروخ إيراني.وأفادت وكالة أنباء فارس، نقلاً عن مصدر مطلع، بأن القوات المسلحة الإيرانية شنت غارة على مصنع تابع للصناعات العسكرية الإسرائيلية في جنوب البلاد.وأردف المصدر: "وتُعد هذه الضربة بمثابة تحذير للكيان الصهيوني من عواقب الهجمات على المصانع والمنشآت الصناعية الإيرانية".
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
تسرب مواد خطيرة إثر إصابة صاروخ إيراني لمصنع كيماويات إسرائيلي جنوب البلاد- بيان
أبلغت سلطات الإغاثة الإسرائيلية، عن إصابة شخص إثر سقوط صاروخ إيراني على مصنع للكيماويات في النقب جنوبي إسرائيل، وسط أنباء عن تسرب مواد خطيرة.
وقالت في بيان، اليوم الأحد: "إصابة شخص جراء استهداف مصنع للكيماويات في النقب جنوبي إسرائيل بصاروخ إيراني".
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن "هناك اشتباه في تسرب مواد خطيرة من مصنع للكيماويات في جنوب إسرائيل.. والشرطة عزلت المنطقة المحيطة بمصنع الكيماويات الذي أصابه الصاروخ الإيراني".
فيما أكدت القناة 12 الإسرائيلية، أن فرق الإطفاء في إسرائيل تعمل على السيطرة على النيران في مصنع للكيماويات جنوبي إسرائيل بعد استهدافه بصاروخ إيراني.
وقالت سلطات الإغاثة الإسرائيلية: نتعامل مع تسرب مواد خطيرة قرب بئر السبع جنوبي البلاد بعد استهداف مصنع كيماويات بصاروخ إيراني.
وأفادت وكالة أنباء فارس، نقلاً عن مصدر مطلع، بأن القوات المسلحة الإيرانية شنت غارة على مصنع تابع للصناعات العسكرية الإسرائيلية في جنوب البلاد.
وقال المصدر: شنت إيران هجوماً على مصنع تابع للصناعات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة الجنوبية.
وأردف المصدر: "وتُعد هذه الضربة بمثابة تحذير للكيان الصهيوني من عواقب الهجمات على المصانع والمنشآت الصناعية الإيرانية".