تسرب مواد خطيرة إثر إصابة صاروخ إيراني لمصنع كيماويات إسرائيلي جنوب البلاد- بيان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:41 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
مساحة حرة
"الهلع الشرائي" بسبب الحرب.. هل تتحول المخاوف إلى أزمة حقيقية؟
09:30 GMT
29 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:33 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
13:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
17:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تقصف منشآت "نووية" وصناعية بإيران والحرس الثوري يهدد بالرد وأنصار الله تدخل الحرب إلى جانب إيران
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تستغل الظرف الدولي والإقليمي الحالي لفرض وقائع جديدة في الضفة والقدس
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المسرح أبو الفنون.. مرآة الأمم ومنبر لإيصال الرسالة
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:30 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
08:29 GMT
26 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
10:03 GMT
17 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:50 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
11:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
12:28 GMT
32 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تستغل الظرف الدولي والإقليمي الحالي لفرض وقائع جديدة في الضفة والقدس
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
باكستان تستضيف محادثات للوسطاء بشأن الحرب على إيران
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260329/تسرب-مواد-خطيرة-إثر-إصابة-صاروخ-إيراني-لمصنع-كيماويات-إسرائيلي-جنوب-البلاد--بيان-1112074302.html
تسرب مواد خطيرة إثر إصابة صاروخ إيراني لمصنع كيماويات إسرائيلي جنوب البلاد- بيان
تسرب مواد خطيرة إثر إصابة صاروخ إيراني لمصنع كيماويات إسرائيلي جنوب البلاد- بيان
سبوتنيك عربي
أبلغت سلطات الإغاثة الإسرائيلية، عن إصابة شخص إثر سقوط صاروخ إيراني على مصنع للكيماويات في النقب جنوبي إسرائيل، وسط أنباء عن تسرب مواد خطيرة. 29.03.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/14/1101856281_0:85:1640:1008_1920x0_80_0_0_0fa6ee1832f9641f15d1e2fc03684597.jpg
وقالت في بيان، اليوم الأحد: "إصابة شخص جراء استهداف مصنع للكيماويات في النقب جنوبي إسرائيل بصاروخ إيراني".وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن "هناك اشتباه في تسرب مواد خطيرة من مصنع للكيماويات في جنوب إسرائيل.. والشرطة عزلت المنطقة المحيطة بمصنع الكيماويات الذي أصابه الصاروخ الإيراني". فيما أكدت القناة 12 الإسرائيلية، أن فرق الإطفاء في إسرائيل تعمل على السيطرة على النيران في مصنع للكيماويات جنوبي إسرائيل بعد استهدافه بصاروخ إيراني.وأفادت وكالة أنباء فارس، نقلاً عن مصدر مطلع، بأن القوات المسلحة الإيرانية شنت غارة على مصنع تابع للصناعات العسكرية الإسرائيلية في جنوب البلاد.وأردف المصدر: "وتُعد هذه الضربة بمثابة تحذير للكيان الصهيوني من عواقب الهجمات على المصانع والمنشآت الصناعية الإيرانية".قائد القوات البحرية الإيرانية: شرق مضيق هرمز وبحر عمان يخضعان لسيطرتنا الكاملة
https://sarabic.ae/20260329/تصويت-هل-فشلت-واشنطن-وتل-أبيب-في-تحقيق-أهدافهما-بعد-30-يوما-من-الحرب-على-إيران؟-1112065943.html
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
الأخبار
ar_EG
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/14/1101856281_92:0:1549:1093_1920x0_80_0_0_6fecda1cb628b28810ca3b7165d956b5.jpg
1920
1920
true
© AP Photo / Leo Correaتصاعد أعمدة الدخان من مبنى مجمع مستشفى سوروكا بعد أن تعرض لهجوم بصاروخ أطلق من إيران في بئر السبع، إسرائيل، 19 يونيو/حزيران 2025
تصاعد أعمدة الدخان من مبنى مجمع مستشفى سوروكا بعد أن تعرض لهجوم بصاروخ أطلق من إيران في بئر السبع، إسرائيل، 19 يونيو/حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2026
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
أبلغت سلطات الإغاثة الإسرائيلية، عن إصابة شخص إثر سقوط صاروخ إيراني على مصنع للكيماويات في النقب جنوبي إسرائيل، وسط أنباء عن تسرب مواد خطيرة.
وقالت في بيان، اليوم الأحد: "إصابة شخص جراء استهداف مصنع للكيماويات في النقب جنوبي إسرائيل بصاروخ إيراني".
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن "هناك اشتباه في تسرب مواد خطيرة من مصنع للكيماويات في جنوب إسرائيل.. والشرطة عزلت المنطقة المحيطة بمصنع الكيماويات الذي أصابه الصاروخ الإيراني".
فيما أكدت القناة 12 الإسرائيلية، أن فرق الإطفاء في إسرائيل تعمل على السيطرة على النيران في مصنع للكيماويات جنوبي إسرائيل بعد استهدافه بصاروخ إيراني.
حاملة طائرات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2026
تصويت... هل فشلت واشنطن وتل أبيب في تحقيق أهدافهما بعد 30 يوما من الحرب على إيران؟
09:01 GMT

وقالت سلطات الإغاثة الإسرائيلية: نتعامل مع تسرب مواد خطيرة قرب بئر السبع جنوبي البلاد بعد استهداف مصنع كيماويات بصاروخ إيراني.

وأفادت وكالة أنباء فارس، نقلاً عن مصدر مطلع، بأن القوات المسلحة الإيرانية شنت غارة على مصنع تابع للصناعات العسكرية الإسرائيلية في جنوب البلاد.

وقال المصدر: شنت إيران هجوماً على مصنع تابع للصناعات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة الجنوبية.

وأردف المصدر: "وتُعد هذه الضربة بمثابة تحذير للكيان الصهيوني من عواقب الهجمات على المصانع والمنشآت الصناعية الإيرانية".
قائد القوات البحرية الإيرانية: شرق مضيق هرمز وبحر عمان يخضعان لسيطرتنا الكاملة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала