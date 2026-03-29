موقف محرج لوزير خارجية باكستان.. فيديو
29.03.2026, سبوتنيك عربي
ويظهر مقطع الفيديو المتداول وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، وهو يفقد توازنه أثناء استقباله وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ويسقط أرضًا للحظات، لكنه نهض فورا واستمرت المراسم، وفقا لصحيفة "أمة" الباكستانية.وانتشر المقطع الفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تباينت ردود فعل المستخدمين، ومنهم من أشاد بلياقة وزير الخارجية الباكستاني، وقدرته على النهوض سريعا.وتعتزم الدول الأربع باكستان ومصر والسعودية وتركيا مناقشة تطورات الوضع في منطقة الشرق الأوسط والخطوات الدبلوماسية الممكنة لخفض التصعيد المستمر بين واشنطن وطهران منذ 28 فبراير/ شباط الماضي.وتشهد المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش، فيما ترد إيران بضربات على الأراضي الإسرائيلية وكذلك على أهداف ومواقع في منطقة الشرق الأوسط.
https://sarabic.ae/20260329/إسلام-آباد-تستضيف-اجتماعا-إقليميا-لمناقشة-قضايا-الشرق-الأوسط-1112066662.html
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي وإعلام باكستاني، اليوم الأحد، لحظة سقوط وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، أرضا أثناء استقباله نظرائه من مصر والسعودية وتركيا، للمشاركة في اجتماع إقليمي منعقد في إسلام آباد يناقش قضايا الشرق الأوسط.
ويظهر مقطع الفيديو المتداول وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، وهو يفقد توازنه أثناء استقباله وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ويسقط أرضًا للحظات، لكنه نهض فورا واستمرت المراسم، وفقا لصحيفة
"أمة" الباكستانية.
وانتشر المقطع الفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تباينت ردود فعل المستخدمين، ومنهم من أشاد بلياقة وزير الخارجية الباكستاني، وقدرته على النهوض سريعا.
وتعتزم الدول الأربع باكستان ومصر والسعودية وتركيا مناقشة تطورات الوضع في منطقة الشرق الأوسط والخطوات الدبلوماسية الممكنة لخفض التصعيد المستمر بين واشنطن وطهران منذ 28 فبراير/ شباط الماضي.
وتشهد المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش، فيما ترد إيران بضربات على الأراضي الإسرائيلية وكذلك على أهداف ومواقع في منطقة الشرق الأوسط.