الخارجية الروسية: أوكرانيا تجند مرتزقة من دول فقيرة في صفوف قواتها ألمسلحة

سبوتنيك عربي

أكد مبعزث المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية المكلف بموضوع جرائم نظام كييف، روديون ميروشنيك، أن أوكرانيا اتجهت إلى تجنيد مرتزقة من دول فقيرة في قواتها... 30.03.2026, سبوتنيك عربي

العملية العسكرية الروسية الخاصة

مرتزقة

روسيا

الخارجية الروسية

أخبار أوكرانيا

جنيف -سبوتنيك. وقال ميروشنيك في مقابلة مع "سبوتنيك": "الآن، تحول التركيز(في إشارة إلى تجنيد أوكرانيا للمرتزقة) إلى الدول الأشد فقرًا، حيث يوافق السكان ببساطة على القيام بهذا العمل بحثًا عن لقمة العيش".وأوضح ميروشنيك أن الناس من هذه البلدان غالباً ما يتم خداعهم للخدمة في القوات المسلحة الأوكرانية.كان ميروشنيك كشف في وقت سابق، أن الجانب الأوكراني استخدم سفاراته وقنصلياته لتجنيد المرتزقة.وأوضح: "هذا يُعد، على أقل تقدير، إساءة استخدام للبعثات الدبلوماسية. ومع ذلك، قامت أوكرانيا بذلك للترويج لأفكار تتعلق بإبرام العقود واستقطاب الأجانب للقتال ضمن صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، وهو ما يمثل انتهاكًا مباشرًا لاتفاقية فيينا".ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20260328/الخارجية-الروسية-تراجع-إقبال-المرتزقة-الغربيين-على-القتال-في-أوكرانيا-1112023839.html

