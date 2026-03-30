https://sarabic.ae/20260330/-الخارجية-الروسية-أوكرانيا-تجند-مرتزقة-من-دول-فقيرة-في-صفوف-قواتها-ألمسلحة-1112087215.html
الخارجية الروسية: أوكرانيا تجند مرتزقة من دول فقيرة في صفوف قواتها ألمسلحة
سبوتنيك عربي
أكد مبعزث المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية المكلف بموضوع جرائم نظام كييف، روديون ميروشنيك، أن أوكرانيا اتجهت إلى تجنيد مرتزقة من دول فقيرة في قواتها... 30.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-30T03:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مرتزقة
روسيا
الخارجية الروسية
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d668a7cdfc6142ebc7511465c4f5dfa8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_58df9314fe20794facd84825a79b5d6e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مرتزقة, روسيا, الخارجية الروسية, أخبار أوكرانيا
حصري
أكد مبعزث المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية المكلف بموضوع جرائم نظام كييف، روديون ميروشنيك، أن أوكرانيا اتجهت إلى تجنيد مرتزقة من دول فقيرة في قواتها المسلحة؛ لافتا إلى أنهم ليسوا جنودًا محترفين.
جنيف -سبوتنيك. وقال ميروشنيك في مقابلة مع "سبوتنيك": "الآن، تحول التركيز(في إشارة إلى تجنيد أوكرانيا للمرتزقة) إلى الدول الأشد فقرًا، حيث يوافق السكان ببساطة على القيام بهذا العمل بحثًا عن لقمة العيش".
ولفت إلى أن لدى أوكرانيا هناك توجه نحو تجنيد مرتزقة غير محترفين، بل ببساطة أولئك المحتاجين، أو المستعدين لكسب المال بأي وسيلة كانت، وعلى حد قوله تشمل هذه الفئة، على سبيل المثال، الكولومبيين والبرازيليين.
وأوضح ميروشنيك أن الناس من هذه البلدان غالباً ما يتم خداعهم للخدمة ف
ي القوات المسلحة الأوكرانية.
كان ميروشنيك كشف في وقت سابق، أن الجانب الأوكراني استخدم سفاراته وقنصلياته لتجنيد المرتزقة.
وأوضح: "هذا يُعد، على أقل تقدير، إساءة استخدام للبعثات الدبلوماسية. ومع ذلك، قامت أوكرانيا بذلك للترويج لأفكار تتعلق بإبرام العقود واستقطاب الأجانب للقتال ضمن صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، وهو ما يمثل انتهاكًا مباشرًا لاتفاقية فيينا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.