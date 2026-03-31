باحث في الشأن الإقليمي: المساعي الروسية لوقف التصعيد في الشرق الأوسط تمهد لتشكيل جبهة عالمية

باحث في الشأن الإقليمي: المساعي الروسية لوقف التصعيد في الشرق الأوسط تمهد لتشكيل جبهة عالمية

سبوتنيك عربي

31.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-31T19:08+0000

2026-03-31T19:08+0000

2026-03-31T19:08+0000

وأشار إلى أن "التدخل الروسي يحمل أهمية خاصة انطلاقا من قدرة موسكو على التأثير في مسار هذه الحرب سلبا أو إيجابا، كما يوجه رسالة إلى الطرف الأميركي بأن روسيا لن تقف موقف المتفرج"، لافتا إلى أن "المنطقة العربية هي المتضرر الأول من هذه الحرب، تليها روسيا والصين". وأضاف أن "دور الوساطة الروسية في هذا التوقيت يهدف إلى منع التصعيد وتوسع الحرب"، معتبرا أن ما يجري بشكل او بآخر أشبه بحرب عالمية ثالثة، تتأثر بها جميع الدول حتى وإن لم تنخرط فيها عسكريا".وأشار الباحث في الشأن الإقليمي إلى أن "الدولة العميقة في الولايات المتحدة تدرك الحاجة إلى قناة اتصال سلمية، لأن الخسارة الأميركية في هذه الحرب ليست عسكرية فقط، بل استراتيجية أيضا، وتمس بمكانتها بعد الحرب، خصوصا أن هدف إسقاط النظام الإيراني لم يتحقق".وختم زكارنة بالتأكيد أن "المرحلة التي ستلي الحرب على إيران ستؤسس لنظام عالمي جديد، ولن يكون هناك منتصر كامل، في مقابل تحقيق انتصارات على جبهات أخرى، وظهور توازنات جديدة، مع تراجع الهيمنة الأميركية".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, روسيا