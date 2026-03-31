https://sarabic.ae/20260331/بزشكيان-لرئيس-المجلس-الأوروبي-أي-تدخل-بأي-ذريعة-في-الحرب-ستكون-له-عواقب-خطيرة-1112153719.html
بزشكيان لرئيس المجلس الأوروبي: أي تدخل بأي ذريعة في الحرب ستكون له عواقب خطيرة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن أي تدخل بأي "ذريعة في هذه الحرب ستكون له عواقب... 31.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-31T16:58+0000
العالم
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1e/1096332391_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_96b867ffd8a899274e87ecfc086fe436.jpg
وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، أن بزشكيان أكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي على أن "أي تدخل، بأي ذريعة، في هذه الحرب ستكون له عواقب خطيرة"وأشار التلفزيون الإيراني إلى أن رئيس المجلس الأوروبي أكد خلال الاتصال على أن "أوروبا لا تدعم العدوان ضد إيران".وكتب بزشكيان على حسابه بمنصة "إكس": "لقد أعلنا مرارًا، إيران لا تشن هجمات استباقية، لكننا سنرد بقوة إذا تم استهداف بنيتنا التحتية أو مراكزنا الاقتصادية".
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1e/1096332391_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_d7fb92539c2ff4c9408a3c90c72c0e08.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن أي تدخل بأي "ذريعة في هذه الحرب ستكون له عواقب خطيرة".
وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، أن بزشكيان أكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي على أن "أي تدخل، بأي ذريعة، في هذه الحرب ستكون له عواقب خطيرة"
وأضاف الرئيس الإيراني، أن "صمت الاتحاد الأوروبي إزاء الجرائم الأميركية الصهيونية أمر مؤسف ويتعارض مع ادعاءاته بشأن حقوق الإنسان. على الدول الأوروبية، بدلا من اتباع نهج هدّام ضد إيران، أن تضبط سياساتها وفقًا للقانون الدولي".
وأشار التلفزيون الإيراني إلى أن رئيس المجلس الأوروبي أكد خلال الاتصال على أن "أوروبا لا تدعم العدوان ضد إيران".
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيلن، يوم السبت، أن إيران لا تشن هجمات استباقية، لكنها سترد بقوة حال استهداف بنيتها التحتية أو مراكزها الاقتصادية، داعيًا دول المنطقة إلى عدم السماح باستخدام أراضيها لإدارة الحرب.
وكتب بزشكيان على حسابه بمنصة "إكس": "لقد أعلنا مرارًا، إيران لا تشن هجمات استباقية، لكننا سنرد بقوة إذا تم استهداف بنيتنا التحتية أو مراكزنا الاقتصادية".