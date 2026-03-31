https://sarabic.ae/20260331/روسيا-تعلن-عن-اكتشاف-احتياطيات-جديدة-من-الليثيوم--1112141069.html
روسيا تعلن عن اكتشاف احتياطيات جديدة من الليثيوم
روسيا تعلن عن اكتشاف احتياطيات جديدة من الليثيوم
سبوتنيك عربي
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري باتروشيف، اليوم الأحد، عن اكتشاف احتياطيات جديدة من معدن الليثيوم النادر لأول مرة منذ أكثر من 20 عامًا. 31.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-31T13:05+0000
2026-03-31T13:05+0000
2026-03-31T13:05+0000
مجتمع
روسيا
اكتشافات
علوم
معلومات
موسكو
معدن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/15/1107354684_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e007b3469f69bf3d03dc6032ad4c21e4.jpg
وقال خلال اجتماع موسع للوكالة الفيدرالية لاستخدام باطن الأرض: "شهدنا زيادة في احتياطيات بعض المعادن النادرة. ولأول مرة منذ أكثر من 20 عامًا، تم اكتشاف احتياطيات جديدة من الليثيوم، وهو عنصر أساسي في الصناعات التكنولوجية المتقدمة".وأشار باتروشيف إلى أن كل هذا يعدّ بالغ الأهمية لضمان استقلال البلاد في مجال الموارد، ولذلك يجب الحفاظ على الزخم الحالي، وأضاف أن ذلك يتحقق من خلال تحفيز الاستثمار الخاص في التنقيب الجيولوجي.ويُذكر أن الليثيوم هو المادة الخام الأساسية للبطاريات، ويستخدم أيضًا في صناعات المعادن الحديدية وغير الحديدية، والطاقة النووية، والسيراميك، وإنتاج الزجاج، وغيرها من الصناعات.
موسكو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/15/1107354684_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_928acbca6f7677908c7eda435a662eba.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, اكتشافات, علوم, معلومات, موسكو, معدن
روسيا, اكتشافات, علوم, معلومات, موسكو, معدن
روسيا تعلن عن اكتشاف احتياطيات جديدة من الليثيوم
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري باتروشيف، اليوم الأحد، عن اكتشاف احتياطيات جديدة من معدن الليثيوم النادر لأول مرة منذ أكثر من 20 عامًا.
وقال خلال اجتماع موسع للوكالة الفيدرالية لاستخدام باطن الأرض: "شهدنا زيادة في احتياطيات بعض المعادن النادرة. ولأول مرة منذ أكثر من 20 عامًا، تم اكتشاف احتياطيات جديدة من الليثيوم، وهو عنصر أساسي في الصناعات التكنولوجية المتقدمة".
وأشار باتروشيف إلى أن كل هذا يعدّ بالغ الأهمية لضمان استقلال البلاد في مجال الموارد، ولذلك يجب الحفاظ على الزخم الحالي، وأضاف أن ذلك يتحقق من خلال تحفيز الاستثمار الخاص في التنقيب الجيولوجي.
ويُذكر أن الليثيوم هو المادة الخام الأساسية للبطاريات، ويستخدم أيضًا في صناعات المعادن الحديدية وغير الحديدية، والطاقة النووية، والسيراميك، وإنتاج الزجاج، وغيرها من الصناعات.