https://sarabic.ae/20260331/ارتفاع-أسعار-البنزين-في-الولايات-المتحدة-إلى-4-دولارات-للغالون-1112129387.html
ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى 4 دولارات للغالون
وصل متوسط سعر التجزئة للبنزين في الولايات المتحدة إلى 4 دولارات للغالون لأول مرة منذ 8 أغسطس 2022، وفقًا لخدمة مراقبة أسعار البنزين " GasBuddy". 31.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-31T08:51+0000
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وصل متوسط سعر التجزئة للبنزين في الولايات المتحدة إلى 4 دولارات للغالون لأول مرة منذ 8 أغسطس 2022، وفقًا لخدمة مراقبة أسعار البنزين " GasBuddy".
وكتب باتريك دي هان، رئيس قسم تحليل سوق النفط في " GasBuddy"، على منصة "إكس": "وفقًا لبيانات "جاسبودي"، وصل المتوسط للتو إلى 4 دولارات للغالون، وهو أعلى مستوى منذ 8 أغسطس 2022".
وفقًا للجمعية الأمريكية للسيارات (AAA)، فإن متوسط سعر الغالون الواحد لا يزال عند 3.90 دولار، مرتفعًا من 2.98 دولار قبل شهر.
ترتفع أسعار البنزين في معظم البلدان وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.
وفي وقت سابق، أعلن مسؤولون في الإدارة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب أبدى استعداده لإنهاء الحملة العسكرية ضد إيران حتى لو ظل مضيق هرمز مغلقا.
ونقلت تقارير صحفية أمريكية عن المسؤولين، قولهم: "ترامب أبلغ مساعديه أنه مستعد لإنهاء الحملة العسكرية ضد إيران حتى لو ظل مضيق هرمز مغلقا".