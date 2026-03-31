روبيو: واشنطن تعيد النظر في علاقاتها مع "الناتو" بسبب موقفه تجاه إيران
صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن واشنطن ستنظر في وضع علاقتها مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) بسبب موقف الحلف الأخير من الحرب على إيران. 31.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال ماركو روبيو، إن على واشنطن إعادة النظر في علاقتها مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) بسبب موقف الحلف تجاه إيران.
وقال معلقا على رفض إسبانيا توفير مجالها الجوي لشن ضربة على إيران: "سيتم مراجعة كل شيء. يجب مراجعة كل شيء".
وفي الوقت نفسه، شكك روبيو في الفوائد التي تجنيها الولايات المتحدة من عضويتها في حلف شمال الأطلسي.
وتابع: "إذا كان حلف الناتو يقتصر فقط على دفاعنا عن أوروبا، ويُحرمنا من حق امتلاك قواعد عسكرية، فهذا ليس هيكلا جيدا. من الصعب أن نكون جزءا منه ونقول إنه مفيد للولايات المتحدة".
في اليوم السابق، أفادت صحيفة "إل باييس" بأن إسبانيا أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات المشاركة في العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران. ومع ذلك، أوضحت الصحيفة أنه في حالات الطوارئ، سيُسمح بتحليق أو هبوط الطائرات المشاركة في العملية.
في أوائل مارس/آذار، أدانت السلطات الإسبانية العمل العسكري الأمريكي والإسرائيلي ضد إيران، مشيرة إلى أن مثل هذه العمليات لا تتوافق مع القانون الدولي.
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المملكة باتخاذ إجراءات اقتصادية، بما في ذلك احتمال قطع العلاقات التجارية.
كما وافق ترامب على إعادة النظر في مسألة الوجود العسكري الأمريكي في إسبانيا في ضوء تردد مدريد في مساعدة العملية العسكرية التي تشنها واشنطن ضد إيران.