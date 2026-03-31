روبيو: واشنطن تعيد النظر في علاقاتها مع "الناتو" بسبب موقفه تجاه إيران

روبيو: واشنطن تعيد النظر في علاقاتها مع "الناتو" بسبب موقفه تجاه إيران

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن واشنطن ستنظر في وضع علاقتها مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) بسبب موقف الحلف الأخير من الحرب على إيران.

2026-03-31T07:11+0000

2026-03-31T07:11+0000

وقال ماركو روبيو، إن على واشنطن إعادة النظر في علاقتها مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) بسبب موقف الحلف تجاه إيران.وفي الوقت نفسه، شكك روبيو في الفوائد التي تجنيها الولايات المتحدة من عضويتها في حلف شمال الأطلسي.في اليوم السابق، أفادت صحيفة "إل باييس" بأن إسبانيا أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات المشاركة في العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران. ومع ذلك، أوضحت الصحيفة أنه في حالات الطوارئ، سيُسمح بتحليق أو هبوط الطائرات المشاركة في العملية.هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المملكة باتخاذ إجراءات اقتصادية، بما في ذلك احتمال قطع العلاقات التجارية.كما وافق ترامب على إعادة النظر في مسألة الوجود العسكري الأمريكي في إسبانيا في ضوء تردد مدريد في مساعدة العملية العسكرية التي تشنها واشنطن ضد إيران.إعلام: ترامب يبدي استعداده لإنهاء الحرب مع إيران حتى لو ظل مضيق هرمز مغلقامتحدث عسكري إيراني يحذر أمريكا من أي محاولات للسيطرة على مضيق هرمز

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إسبانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الناتو, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسبانيا