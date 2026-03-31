نتنياهو: لا إطار زمني لإنهاء الحرب مع إيران
نتنياهو: لا إطار زمني لإنهاء الحرب مع إيران
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه لن يحدد موعدا لانتهاء الحرب مع إيران، مشيرا إلى أن الحرب على إيران حققت أكثر من نصف أهدافها. 31.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-31T04:38+0000
2026-03-31T04:38+0000
2026-03-31T05:01+0000
العالم
إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
وقال نتنياهو: "لقد تجاوزنا بالتأكيد منتصف الطريق. لكنني لا أريد أن أضع جدولا زمنيا لموعد انتهاء الحرب".وأضاف نتنياهو: "لكن في الوقت الحالي، ما نفعله هو إضعاف قدراتهم العسكرية، وإضعاف قدراتهم الصاروخية، وإضعاف قدراتهم النووية، وإضعافهم من الداخل أيضا".وأوضح أن الفشل في اتخاذ إجراءات حاسمة "سيشجع إيران ويهدد الأمن العالمي"، وشدد على أن التهديد الإيراني "ليس موجها لإسرائيل فقط بل يتجاوز المنطقة".وفي مقابلة مع قناة "نيوزماكس" الأمريكية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن إيران "تسعى منذ سنوات لامتلاك سلاح نووي".
https://sarabic.ae/20260329/نتنياهو-وجهت-بتوسيع-المنطقة-الأمنية-العازلة-جنوبي-لبنان-بشكل-أكبر-1112077164.html
إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
نتنياهو: لا إطار زمني لإنهاء الحرب مع إيران
04:38 GMT 31.03.2026 (تم التحديث: 05:01 GMT 31.03.2026)
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه لن يحدد موعدا لانتهاء الحرب مع إيران، مشيرا إلى أن الحرب على إيران حققت أكثر من نصف أهدافها.
وقال نتنياهو: "لقد تجاوزنا بالتأكيد منتصف الطريق. لكنني لا أريد أن أضع جدولا زمنيا لموعد انتهاء الحرب".
ووفقا له، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية "ستنهار داخليا" في نهاية المطاف.
وأضاف نتنياهو: "لكن في الوقت الحالي، ما نفعله هو إضعاف قدراتهم العسكرية، وإضعاف قدراتهم الصاروخية، وإضعاف قدراتهم النووية، وإضعافهم من الداخل أيضا".
وبحسب نتنياهو، فإن إسرائيل والولايات المتحدة "على وشك إنهاء صناعة الأسلحة الإيرانية".
وأوضح أن الفشل في اتخاذ إجراءات حاسمة "سيشجع إيران ويهدد الأمن العالمي"، وشدد على أن التهديد الإيراني "ليس موجها لإسرائيل فقط بل يتجاوز المنطقة".
وفي مقابلة مع قناة "نيوزماكس" الأمريكية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن إيران "تسعى منذ سنوات لامتلاك سلاح نووي".