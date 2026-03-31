تغطية لليوم الـ32 للحرب على إيران.. ترامب يرغب بالتوصل لاتفاق وطهران تنفي وجود مفاوضات.. صور وفيديو
متحدث عسكري إيراني يحذر أمريكا من أي محاولات للسيطرة على مضيق هرمز
حذر إبراهيم ذو الفقاري، المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي التابع للحرس الثوري الإيراني، من أي محاولات للسيطرة على مضيق هرمز، مؤكدًا أن بلاده ستتصدى لأي... 31.03.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260330/عراقجي-أي-عمل-استفزازي-في-مضيق-هرمز-سيؤدي-إلى-تعقيد-الأمور-1112110046.html
https://sarabic.ae/20260330/روبيو-يحذر-إيران-من-إغلاق-مضيق-هرمز-بعد-انتهاء-الصراع-العسكري-1112107278.html
متحدث عسكري إيراني يحذر أمريكا من أي محاولات للسيطرة على مضيق هرمز

06:47 GMT 31.03.2026 (تم التحديث: 06:48 GMT 31.03.2026)
© REUTERS Stringerناقلات النفط تبحر في الخليج العربي، بالقرب من مضيق هرمز، كما يُرى من شمال رأس الخيمة، قرب الحدود مع محافظة مسندم العمانية، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، 11 مارس/ آذار 2026
ناقلات النفط تبحر في الخليج العربي، بالقرب من مضيق هرمز، كما يُرى من شمال رأس الخيمة، قرب الحدود مع محافظة مسندم العمانية، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، 11 مارس/ آذار 2026
حذر إبراهيم ذو الفقاري، المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي التابع للحرس الثوري الإيراني، من أي محاولات للسيطرة على مضيق هرمز، مؤكدًا أن بلاده ستتصدى لأي تهديدات تمس أمنها وسيادتها.
وقال ذو الفقاري، في بيان له، إن ما وصفه بـ"سوء التقدير" من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل أدى إلى قراءة خاطئة لقدرات إيران العسكرية والشعبية، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - إرنا.
وأضاف أن "الحضور الشعبي والدعم للقوات المسلحة، إلى جانب القدرات الميدانية القوية، شكّلت عوامل غير متوقعة للخصوم"، مشيرا إلى أن أي ضغوط عسكرية أو إعلامية لن تنجح في إخضاع بلاده.
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2026
عراقجي: أي عمل استفزازي في مضيق هرمز سيؤدي إلى تعقيد الأمور
أمس, 15:54 GMT
وأكد المتحدث أن القوات المسلحة الإيرانية قادرة على الرد على أي اعتداء، مشددا على أن بلاده لن تسمح بالمساس بأمنها أو السيطرة على الممرات الاستراتيجية في المنطقة.
وأعلن مسؤولون في الإدارة الأمريكية، في وقت سابق، أن الرئيس دونالد ترامب أبدى استعداده لإنهاء الحملة العسكرية ضد إيران حتى لو ظل مضيق هرمز مغلقا.
ونقلت تقارير صحفية أمريكية، عن المسؤولين قولهم: "ترامب أبلغ مساعديه أنه مستعد لإنهاء الحملة العسكرية ضد إيران حتى لو ظل مضيق هرمز مغلقا".
وبحسب التقارير الإعلامية الأمريكية، فإن دونالد ترامب توصل إلى ضرورة خفض حدة الأعمال العدائية مع مواصلة الضغط دبلوماسيا على طهران.
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2026
روبيو يحذر إيران من إغلاق مضيق هرمز بعد انتهاء الصراع العسكري
أمس, 14:35 GMT
وأشارت التقارير إلى أن واشنطن ستضغط على الأوروبيين ودول الخليج لتولي زمام المبادرة في إعادة فتح المضيق.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية، بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إسرائيل، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
