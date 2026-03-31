https://sarabic.ae/20260331/متحدث-عسكري-إيراني-يحذر-أمريكا-من-أي-محاولات-للسيطرة-على-مضيق-هرمز-1112125272.html

متحدث عسكري إيراني يحذر أمريكا من أي محاولات للسيطرة على مضيق هرمز

حذر إبراهيم ذو الفقاري، المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي التابع للحرس الثوري الإيراني، من أي محاولات للسيطرة على مضيق هرمز، مؤكدًا أن بلاده ستتصدى لأي... 31.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-31T06:47+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0f/1111513005_0:0:1578:889_1920x0_80_0_0_9b74fc0e0429cd3402b55f10e146d157.jpg

وقال ذو الفقاري، في بيان له، إن ما وصفه بـ"سوء التقدير" من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل أدى إلى قراءة خاطئة لقدرات إيران العسكرية والشعبية، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - إرنا.وأضاف أن "الحضور الشعبي والدعم للقوات المسلحة، إلى جانب القدرات الميدانية القوية، شكّلت عوامل غير متوقعة للخصوم"، مشيرا إلى أن أي ضغوط عسكرية أو إعلامية لن تنجح في إخضاع بلاده.وأكد المتحدث أن القوات المسلحة الإيرانية قادرة على الرد على أي اعتداء، مشددا على أن بلاده لن تسمح بالمساس بأمنها أو السيطرة على الممرات الاستراتيجية في المنطقة.وأعلن مسؤولون في الإدارة الأمريكية، في وقت سابق، أن الرئيس دونالد ترامب أبدى استعداده لإنهاء الحملة العسكرية ضد إيران حتى لو ظل مضيق هرمز مغلقا.ونقلت تقارير صحفية أمريكية، عن المسؤولين قولهم: "ترامب أبلغ مساعديه أنه مستعد لإنهاء الحملة العسكرية ضد إيران حتى لو ظل مضيق هرمز مغلقا".وبحسب التقارير الإعلامية الأمريكية، فإن دونالد ترامب توصل إلى ضرورة خفض حدة الأعمال العدائية مع مواصلة الضغط دبلوماسيا على طهران.وأشارت التقارير إلى أن واشنطن ستضغط على الأوروبيين ودول الخليج لتولي زمام المبادرة في إعادة فتح المضيق.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية، بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إسرائيل، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

https://sarabic.ae/20260330/عراقجي-أي-عمل-استفزازي-في-مضيق-هرمز-سيؤدي-إلى-تعقيد-الأمور-1112110046.html

https://sarabic.ae/20260330/روبيو-يحذر-إيران-من-إغلاق-مضيق-هرمز-بعد-انتهاء-الصراع-العسكري-1112107278.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

