روبيو يحذر إيران من إغلاق مضيق هرمز بعد انتهاء الصراع العسكري
روبيو يحذر إيران من إغلاق مضيق هرمز بعد انتهاء الصراع العسكري
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الاثنين، أن إيران ستواجه "عواقب وخيمة" إذا أقدمت على إغلاق مضيق هرمز بعد نهاية الصراع العسكري الدائر حاليا. 30.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-30T14:35+0000
2026-03-30T14:35+0000
2026-03-30T14:35+0000
إيران
أخبار إيران
ماركو روبيو
الولايات المتحدة الأمريكية
وقال روبيو، في تصريح صحفي: "إذا اختارت إيران إغلاق مضيق هرمز بعد انتهاء العملية العسكرية، فسوف تواجه عواقب وخيمة".ووفقا له، فإن طهران تهدد بالسيطرة الدائمة على مضيق هرمز وفرض رسوم للمرور عبره.وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, ماركو روبيو, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, ماركو روبيو, الولايات المتحدة الأمريكية
روبيو يحذر إيران من إغلاق مضيق هرمز بعد انتهاء الصراع العسكري
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الاثنين، أن إيران ستواجه "عواقب وخيمة" إذا أقدمت على إغلاق مضيق هرمز بعد نهاية الصراع العسكري الدائر حاليا.
وقال روبيو، في تصريح صحفي: "إذا اختارت إيران إغلاق مضيق هرمز بعد انتهاء العملية العسكرية، فسوف تواجه عواقب وخيمة".
وفي السياق ذاته، أعلن روبيو، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح بفرض رسوم للمرور عبر مضيق هرمز، ولدى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعض خطط لمنع ذلك.
ووفقا له، فإن طهران تهدد بالسيطرة الدائمة على مضيق هرمز
وفرض رسوم للمرور عبره.
وفي الوقت نفسه، رفض روبيو أن يكشف الإجراءات المحتملة التي قد يتخذها ترامب. وقال: "إن الولايات المتحدة تسعى إلى تنفيذ أهدافها في الحرب خلال أسابيع وليس شهور"، مشيرًا إلى أن "سيطرة إيران على مضيق هرمز أمر غير مقبول، برأي واشنطن".
وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران
، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".