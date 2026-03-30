عراقجي: أي عمل استفزازي في مضيق هرمز سيؤدي إلى تعقيد الأمور

أكد وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، أن "مصدر انعدام الأمن في مضيق هرمز يعود إلى العدوان الأمريكي والإسرائيلي"، مشددا على أن المنطقة تشهد توترًا متصاعدًا... 30.03.2026, سبوتنيك عربي

وأشار عراقجي، خلال اتصال مع نظيره الفرنسي، إلى أن مضيق هرمز مغلق أمام سفن الأطراف المتورطة في العدوان، محذرًا من أن أي عمل استفزازي إضافي في المضيق سيؤدي إلى تعقيد الأمور وزيادة المخاطر على الملاحة الدولية.وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في وقت سابق اليوم، أن إيران ستواجه "عواقب وخيمة" إذا أقدمت على إغلاق مضيق هرمز بعد نهاية الصراع العسكري الدائر حاليا.‏و‏قال روبيو، في تصريح صحفي: "إذا اختارت إيران إغلاق مضيق هرمز بعد انتهاء العملية العسكرية، فسوف تواجه عواقب وخيمة".‏كما أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح بفرض رسوم للمرور عبر مضيق هرمز، ولدى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعض خطط لمنع ذلك.ووفقا له، فإن طهران تهدد بالسيطرة الدائمة على مضيق هرمز وفرض رسوم للمرور عبره.وفي الوقت نفسه، رفض روبيو أن يكشف الإجراءات المحتملة التي قد يتخذها ترامب، وقال: "إن الولايات المتحدة تسعى إلى تنفيذ أهدافها في الحرب خلال أسابيع وليس شهور"، مشيرًا إلى أن "سيطرة إيران على مضيق هرمز أمر غير مقبول، برأي واشنطن".وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".

https://sarabic.ae/20260330/المستشار-الألماني-تداعيات-حرب-إيران-قد-تضاهي-أزمة-كوفيد-على-أوروبا-1112108737.html

https://sarabic.ae/20260330/ترامب-قصفنا-13-ألف-هدف-وإيران-سمحت-بعبور-20-ناقلة-نفط-عبر-مضيق-هرمز-1112086894.html

