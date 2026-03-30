المستشار الألماني: تداعيات حرب إيران قد تضاهي "أزمة كوفيد" على أوروبا
سبوتنيك عربي
حذرت ألمانيا، اليوم الاثنين، من أن تداعيات الحرب في إيران على أوروبا قد تكون مشابهة لتأثير جائحة كوفيد-19، في ظل المخاوف من انعكاسات اقتصادية واسعة تشمل الطاقة... 30.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-30T14:59+0000
وقال المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، إن بلاده ستسهم في الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز بعد انتهاء الحرب، في إطار الجهود الدولية لضمان استقرار أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة النفط العالمية.كما دعا إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية والحوار من أجل إنهاء الحرب في الشرق الأوسط في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن الحلول السياسية تظل السبيل الأمثل لتجنب تفاقم الأوضاع وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي.وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في وقت سابق اليوم، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح بفرض رسوم للمرور عبر مضيق هرمز، ولدى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعض خطط لمنع ذلك.وفقًا له، فإن طهران تهدد بالسيطرة الدائمة على مضيق هرمز وفرض رسوم للمرور عبره.وفي الوقت نفسه، رفض روبيو أن يكشف الإجراءات المحتملة التي قد يتخذها ترامب. وقال: إن الولايات المتحدة تسعى إلى تنفيذ أهدافها في الحرب خلال أسابيع وليس شهور.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شن هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.روبيو: واشنطن ستحقق أهداف العملية ضد إيران في غضون أسابيع
