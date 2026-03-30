https://sarabic.ae/20260330/السعودية-سلوك-إيران-يدفع-دول-المنطقة-نحو-مزيد-من-التصعيد-1112099741.html
السعودية: سلوك إيران يدفع دول المنطقة نحو مزيد من التصعيد
أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الاثنين، عن "إدانتها الشديدة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت معسكرا تابعا للقوات المسلحة الكويتية، إضافة إلى محطة كهرباء...
2026-03-30T12:02+0000
السعودية
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/11/1097871008_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_49c7edf4e87737a11699321ca1b7d0a5.jpg
السعودية
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/11/1097871008_164:0:1948:1338_1920x0_80_0_0_6d668e5ddd6a80e19157d6fa33266e9c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الاثنين، عن "إدانتها الشديدة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت معسكرا تابعا للقوات المسلحة الكويتية، إضافة إلى محطة كهرباء وتحلية مياه في دولة الكويت، ما أسفر عن إصابة عدد من منسوبي القوات المسلحة الكويتية".
وأكدت الخارجية السعودية في بيان لها، أن "هذه الهجمات تمثل سلوكا عدائيا مرفوضا"، مشددة على أن ما وصفته "بالمحاولات الجبانة من جانب إيران يعكس نهجا لا يمكن تبريره تحت أي ظرف، ويتعارض مع القوانين والأعراف الدولية ومبادئ حسن الجوار، كما يسهم في دفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد".
وأعربت السعودية في بيانها عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة تضامنها مع الكويت قيادةً وشعبًا، وداعية إلى حفظ أمنها واستقرارها من كل سوء.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".