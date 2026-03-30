السعودية: سلوك إيران يدفع دول المنطقة نحو مزيد من التصعيد

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
08:29 GMT
26 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
10:03 GMT
17 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:50 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
11:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
12:28 GMT
32 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تستغل الظرف الدولي والإقليمي الحالي لفرض وقائع جديدة في الضفة والقدس
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
باكستان تستضيف محادثات للوسطاء بشأن الحرب على إيران
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الإيكواس تعين وسيطا لإجراء حوار جديد مع النيجر ومالي وبوركينا فاسو
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
12:03 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:28 GMT
19 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
16:03 GMT
25 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
السعودية: سلوك إيران يدفع دول المنطقة نحو مزيد من التصعيد
السعودية: سلوك إيران يدفع دول المنطقة نحو مزيد من التصعيد
سبوتنيك عربي
أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الاثنين، عن "إدانتها الشديدة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت معسكرا تابعا للقوات المسلحة الكويتية، إضافة إلى محطة كهرباء... 30.03.2026, سبوتنيك عربي
وأكدت الخارجية السعودية في بيان لها، أن "هذه الهجمات تمثل سلوكا عدائيا مرفوضا"، مشددة على أن ما وصفته "بالمحاولات الجبانة من جانب إيران يعكس نهجا لا يمكن تبريره تحت أي ظرف، ويتعارض مع القوانين والأعراف الدولية ومبادئ حسن الجوار، كما يسهم في دفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد". وأعربت السعودية في بيانها عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة تضامنها مع الكويت قيادةً وشعبًا، وداعية إلى حفظ أمنها واستقرارها من كل سوء.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
السعودية: سلوك إيران يدفع دول المنطقة نحو مزيد من التصعيد

12:02 GMT 30.03.2026
أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الاثنين، عن "إدانتها الشديدة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت معسكرا تابعا للقوات المسلحة الكويتية، إضافة إلى محطة كهرباء وتحلية مياه في دولة الكويت، ما أسفر عن إصابة عدد من منسوبي القوات المسلحة الكويتية".
وأكدت الخارجية السعودية في بيان لها، أن "هذه الهجمات تمثل سلوكا عدائيا مرفوضا"، مشددة على أن ما وصفته "بالمحاولات الجبانة من جانب إيران يعكس نهجا لا يمكن تبريره تحت أي ظرف، ويتعارض مع القوانين والأعراف الدولية ومبادئ حسن الجوار، كما يسهم في دفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد".
وأعربت السعودية في بيانها عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة تضامنها مع الكويت قيادةً وشعبًا، وداعية إلى حفظ أمنها واستقرارها من كل سوء.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
اجتماع رباعى بين وزراء خارجية مصر وباكستان وتركيا والسعودية لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2026
وزراء خارجية مصر وباكستان وتركيا والسعودية: ندعو إلى تشجيع تدشين مسار تفاوضي بين واشنطن وطهران
أمس, 14:51 GMT
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
