https://sarabic.ae/20260403/مدير-المركز-الثقافي-للكتاب-في-لبنان-لـسبوتنيك-تدمير-مستودعنا-خسارة-ثقافية-كبيرة-تتجاوز-الماديات-1112263360.html

مدير "المركز الثقافي للكتاب" في لبنان لـ"سبوتنيك": تدمير مستودعنا خسارة ثقافية كبيرة تتجاوز الماديات

سبوتنيك عربي

كشف مدير دار "المركز الثقافي للكتاب" في بيروت، بسام كردي، عن تعرض مستودع الدار في لبنان، للتدمير الكامل نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر، ما أدى إلى خسارة آلاف...

تقارير سبوتنيك

حصري

لبنان

أخبار لبنان

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/03/1112263465_0:95:437:341_1920x0_80_0_0_7e55d857d96a575bab91c5d8b26a002a.jpg

وأوضح كردي، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "المركز تأسس في لبنان، بهدف مدّ جسور ثقافية بين المغرب والمشرق العربي، والتعريف بالفكر المغربي في العالم العربي"، وأضاف أن "اختيار لبنان كمقر رئيسي للتوزيع جاء لاعتبارات لوجستية، أبرزها سهولة الشحن إلى الدول العربية وانخفاض التكاليف مقارنة بالمغرب".ولفت مدير دار "المركز الثقافي للكتاب" في بيروت، إلى أن "الخسارة لا تقتصر على الجانب المادي، بل تمتد إلى فقدان ذاكرة ثقافية مغربية مهمة في المنطقة، خصوصًا مع تدمير أعمال كاملة لعدد من المفكرين والكتاب المغاربة".وبيّن أن "جزءا من المخزون لا يزال محفوظا في المغرب، ما سيساعد على استئناف العمل، فيما ستتم إعادة طباعة العناوين المفقودة وفق الإمكانيات المتاحة، بهدف المشاركة في المعارض المقبلة، وعلى رأسها معرض الرباط".وفيما يتعلق بتأثير الحرب على الثقافة، اعتبر كردي أن "العدوان قد يدمر البنية المادية، لكنه لا يستطيع محو الفكر أو القضاء على الثقافة"، مؤكدًا أن "الذاكرة الثقافية العربية ستبقى رغم كل التحديات".وختم بالتأكيد على "أهمية التضامن الثقافي العربي، وضرورة إطلاق مبادرات لحماية الإنتاج الفكري ودعم استمراريته"، معتبرًا أن "أمة بلا كتاب لا يمكن أن يكون لها وجود".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

محمد الكشك

الأخبار

ar_EG

