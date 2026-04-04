سلوفاكيا: يجب على الاتحاد الأوروبي الانخراط في حوار مع روسيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا والعالم العربي.. علاقات راسخة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
09:03 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
09:13 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
09:44 GMT
16 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
11:03 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:12 GMT
19 د
مرايا العلوم
ضرب المفاعلات في إيران وإسرائيل يثير الرعب من التلوث الإشعاعي، وبحث مصري يغير تاريخ القردة العليا، وخلية من خنزير تقاوم سرطان العين
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
12:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
16:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
الكرملين يؤكد على ضرورة سحب كييف لقواتها من دونباس، والجيش الإسرائيلي يؤكد أن نزع سلاح حزب الله غير واقعي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:28 GMT
32 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
10:03 GMT
44 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
11:29 GMT
29 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:33 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
تحذيرات من استهداف محطة بوشهر النووية.. وإيران تقول إنها لم ترفض المشاركة في مفاوضات باكستان
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
سلوفاكيا: يجب على الاتحاد الأوروبي الانخراط في حوار مع روسيا
دعا رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، اليوم السبت، الاتحاد الأوروبي إلى الدخول في حوار مع روسيا والتخلي عن القيود المفروضة على واردات موارد الطاقة الروسية.
وكتب فيكو على صفحته في وسائل التواصل الاجتماعي: "ينبغي على الاتحاد الأوروبي، ولا سيما المفوضية الأوروبية، استئناف الحوار مع روسيا فورا، وضمان بيئة سياسية وقانونية تتيح للدول الأعضاء، والاتحاد الأوروبي ككل، تعويض النقص في احتياطياتها من النفط والغاز، والسماح بإمدادات هذه السلعة الاستراتيجية من جميع المصادر والوجهات الممكنة، بما في ذلك روسيا".وفي 21 مارس/آذار، أكد فيكو أن الاتحاد الأوروبي، برفضه النفط الروسي لأسباب أيديولوجية، يُخاطر بنفاد محطات الوقود، معربا عن اعتقاده بأن إعادة تشغيل خط أنابيب "دروجبا" سيكون مفيدا لأوروبا، "إذ سيسهم بشكل كبير في استقرار الأسعار وتعزيز أمن الطاقة في المنطقة".وقد ارتفعت أسعار الوقود في معظم دول العالم نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من الخليج العربي إلى السوق العالمية.
سلوفاكيا: يجب على الاتحاد الأوروبي الانخراط في حوار مع روسيا

© AP Photo / Petr David Josek - رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو
دعا رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، اليوم السبت، الاتحاد الأوروبي إلى الدخول في حوار مع روسيا والتخلي عن القيود المفروضة على واردات موارد الطاقة الروسية.
وكتب فيكو على صفحته في وسائل التواصل الاجتماعي: "ينبغي على الاتحاد الأوروبي، ولا سيما المفوضية الأوروبية، استئناف الحوار مع روسيا فورا، وضمان بيئة سياسية وقانونية تتيح للدول الأعضاء، والاتحاد الأوروبي ككل، تعويض النقص في احتياطياتها من النفط والغاز، والسماح بإمدادات هذه السلعة الاستراتيجية من جميع المصادر والوجهات الممكنة، بما في ذلك روسيا".

وأكد فيكو ضرورة رفع جميع العقوبات غير المنطقية التي تحظر استيراد الغاز والنفط من روسيا، وإطلاق مبادرة مستقلة من الاتحاد الأوروبي لتسريع إنهاء الصراع في أوكرانيا، واتخاذ خطوات حاسمة لإعادة تشغيل خط أنابيب "دروجبا".

عدد من الدول الأوروبية تتخذ إجراءات لتنظيم أسعار الوقود بعد ارتفاعها في الآونة الأخيرة
وفي 21 مارس/آذار، أكد فيكو أن الاتحاد الأوروبي، برفضه النفط الروسي لأسباب أيديولوجية، يُخاطر بنفاد محطات الوقود، معربا عن اعتقاده بأن إعادة تشغيل خط أنابيب "دروجبا" سيكون مفيدا لأوروبا، "إذ سيسهم بشكل كبير في استقرار الأسعار وتعزيز أمن الطاقة في المنطقة".

وكانت أوكرانيا قد أوقفت عبور النفط الروسي عبر خط أنابيب "دروجبا"، الذي يمر عبر أراضيها إلى سلوفاكيا والمجر، في 27 يناير/كانون الثاني، معللة ذلك بتضرر الخط. وتعتقد السلطات السلوفاكية أن الخط يعمل وأن وقف إمدادات النفط قرار سياسي من أوكرانيا يهدف إلى الابتزاز.

وقد ارتفعت أسعار الوقود في معظم دول العالم نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من الخليج العربي إلى السوق العالمية.
