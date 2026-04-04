سلوفاكيا: يجب على الاتحاد الأوروبي الانخراط في حوار مع روسيا

سبوتنيك عربي

دعا رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، اليوم السبت، الاتحاد الأوروبي إلى الدخول في حوار مع روسيا والتخلي عن القيود المفروضة على واردات موارد الطاقة الروسية. 04.04.2026, سبوتنيك عربي

وكتب فيكو على صفحته في وسائل التواصل الاجتماعي: "ينبغي على الاتحاد الأوروبي، ولا سيما المفوضية الأوروبية، استئناف الحوار مع روسيا فورا، وضمان بيئة سياسية وقانونية تتيح للدول الأعضاء، والاتحاد الأوروبي ككل، تعويض النقص في احتياطياتها من النفط والغاز، والسماح بإمدادات هذه السلعة الاستراتيجية من جميع المصادر والوجهات الممكنة، بما في ذلك روسيا".وفي 21 مارس/آذار، أكد فيكو أن الاتحاد الأوروبي، برفضه النفط الروسي لأسباب أيديولوجية، يُخاطر بنفاد محطات الوقود، معربا عن اعتقاده بأن إعادة تشغيل خط أنابيب "دروجبا" سيكون مفيدا لأوروبا، "إذ سيسهم بشكل كبير في استقرار الأسعار وتعزيز أمن الطاقة في المنطقة".وقد ارتفعت أسعار الوقود في معظم دول العالم نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من الخليج العربي إلى السوق العالمية.

https://sarabic.ae/20260402/عدد-من-الدول-الأوروبية-تتخذ-إجراءات-لتنظيم-أسعار-الوقود-بعد-ارتفاعها-في-الآونة-الأخيرة-1112215221.html

