سلوفاكيا: يجب على الاتحاد الأوروبي الانخراط في حوار مع روسيا
سبوتنيك عربي
דעא רئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، اليوم السبت، الاتحاد الأوروبي إلى الدخول في حوار مع روسيا والتخلي عن القيود المفروضة على واردات موارد الطاقة الروسية. 04.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-04T17:36+0000
وكتب فيكو على صفحته في وسائل التواصل الاجتماعي: "ينبغي على الاتحاد الأوروبي، ولا سيما المفوضية الأوروبية، استئناف الحوار مع روسيا فورا، وضمان بيئة سياسية وقانونية تتيح للدول الأعضاء، والاتحاد الأوروبي ككل، تعويض النقص في احتياطياتها من النفط والغاز، والسماح بإمدادات هذه السلعة الاستراتيجية من جميع المصادر والوجهات الممكنة، بما في ذلك روسيا".
دعا رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، اليوم السبت، الاتحاد الأوروبي إلى الدخول في حوار مع روسيا والتخلي عن القيود المفروضة على واردات موارد الطاقة الروسية.
وكتب فيكو على صفحته في وسائل التواصل الاجتماعي: "ينبغي على الاتحاد الأوروبي، ولا سيما المفوضية الأوروبية، استئناف الحوار مع روسيا فورا، وضمان بيئة سياسية وقانونية تتيح للدول الأعضاء، والاتحاد الأوروبي ككل، تعويض النقص في احتياطياتها من النفط والغاز، والسماح بإمدادات هذه السلعة الاستراتيجية من جميع المصادر والوجهات الممكنة، بما في ذلك روسيا".
وأكد فيكو ضرورة رفع جميع العقوبات غير المنطقية التي تحظر استيراد الغاز والنفط من روسيا، وإطلاق مبادرة مستقلة من الاتحاد الأوروبي لتسريع إنهاء الصراع في أوكرانيا، واتخاذ خطوات حاسمة لإعادة تشغيل خط أنابيب "دروجبا".
وفي 21 مارس/آذار، أكد فيكو أن الاتحاد الأوروبي، برفضه النفط الروسي لأسباب أيديولوجية، يُخاطر بنفاد محطات الوقود، معربا عن اعتقاده بأن إعادة تشغيل خط أنابيب "دروجبا" سيكون مفيدا لأوروبا، "إذ سيسهم بشكل كبير في استقرار الأسعار وتعزيز أمن الطاقة في المنطقة".
وكانت أوكرانيا قد أوقفت عبور النفط الروسي عبر خط أنابيب "دروجبا"، الذي يمر عبر أراضيها إلى سلوفاكيا والمجر، في 27 يناير/كانون الثاني، معللة ذلك بتضرر الخط. وتعتقد السلطات السلوفاكية أن الخط يعمل وأن وقف إمدادات النفط قرار سياسي من أوكرانيا يهدف إلى الابتزاز.
وقد ارتفعت أسعار الوقود في معظم دول العالم نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من الخليج العربي إلى السوق العالمية.