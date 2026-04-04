سوريا تغلق معبر "جديدة يابوس" الحدودي مع لبنان مؤقتا بعد تهديدات إسرائيلية بقصفه

أغلقت سوريا، اليوم السبت، معبر "جديدة يابوس - المصنع" الحدودي مع لبنان مؤقتا بعد تهديدات إسرائيلية بقصف المعبر الحدودي بذريعة استخدامه بواسطة "حزب الله" لأغراض...

وقال مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية مازن علوش في تصريح صحفي: "في ضوء التنبيه المتداول، وحرصا على سلامة المسافرين، سيتم إيقاف حركة العبور عبر المنفذ بشكل مؤقت إلى حين زوال أي مخاطر محتملة، على أن يتم الإعلان عن استئناف العمل فور التأكد من استقرار الوضع".وشدد علوش على أن "الهيئة لا تسمح باستخدامه لأي نشاط خارج الأطر المدنية والقانونية".وكان الجيش الإسرائيلي أصدر تحذيرا بإخلاء تلك المنطقة بذريعة استخدام "حزب الله" للمعبر الحدودي بين لبنان وسوريا، لأغراض عسكرية.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

