سوريا تغلق معبر "جديدة يابوس" الحدودي مع لبنان مؤقتا بعد تهديدات إسرائيلية بقصفه
أغلقت سوريا، اليوم السبت، معبر "جديدة يابوس - المصنع" الحدودي مع لبنان مؤقتا بعد تهديدات إسرائيلية بقصف المعبر الحدودي بذريعة استخدامه بواسطة "حزب الله" لأغراض... 04.04.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260329/سوريا-تعلن-العثور-على-نفق-ثان-خلال-24-ساعة-على-الحدود-مع-لبنان-يستخدم-للتهريب---إعلام-رسمي-1112072092.html
أغلقت سوريا، اليوم السبت، معبر "جديدة يابوس - المصنع" الحدودي مع لبنان مؤقتا بعد تهديدات إسرائيلية بقصف المعبر الحدودي بذريعة استخدامه بواسطة "حزب الله" لأغراض عسكرية.
وقال مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية مازن علوش في تصريح صحفي: "في ضوء التنبيه المتداول، وحرصا على سلامة المسافرين، سيتم إيقاف حركة العبور عبر المنفذ بشكل مؤقت إلى حين زوال أي مخاطر محتملة، على أن يتم الإعلان عن استئناف العمل فور التأكد من استقرار الوضع".
وأضاف علوش: "منفذ جديدة يابوس الحدودي مع لبنان مخصص حصرا لعبور المدنيين، ولا يُستخدم لأي أغراض عسكرية، ولا وجود لأي مجموعات مسلحة أو ميليشيات".بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".
وشدد علوش على أن "الهيئة لا تسمح باستخدامه لأي نشاط خارج الأطر المدنية والقانونية".
وكان الجيش الإسرائيلي أصدر تحذيرا بإخلاء تلك المنطقة بذريعة استخدام "حزب الله" للمعبر الحدودي بين لبنان وسوريا، لأغراض عسكرية.