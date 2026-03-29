سوريا تعلن العثور على نفق ثان خلال 24 ساعة على الحدود مع لبنان يستخدم للتهريب - إعلام رسمي

أفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، اليوم الأحد، يالعثور على نفق ثان خلال 24 ساعة على الحدود السورية اللبنانية يستخدم للتهريب. 29.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-29T13:25+0000

ونقلت الوكالة الرسمية للأنباء "سانا" عن الإدارة قولها: "خلال عمليات تأمين المناطق الحدودية التي تقوم بها وحدات الجيش العربي السوري على الحدود السورية - اللبنانية، تم العثور على نفق هو الثاني خلال 24 ساعة، كانت تستعمله ميليشيات لبنانية لعمليات التهريب".وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أمس السبت، اكتشاف نفق يصل بين سوريا ولبنان يستخدم للتهريب بواسطة ما سمته بـ"ميليشيات لبنانية".وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، قد أعلن في تصريحات سابقة، أن بلاده تقف إلى جانب لبنان لنزع سلاح "حزب الله" وأنه قام بتنسيق موقف موحد مع دول المنطقة، وعزز القوات الدفاعية على الحدود احترازيا لمنع نقل تداعيات الصراع إلى الأراضي السورية، ومكافحة التنظيمات العابرة للحدود ومنعها من استخدام الأراضي السورية.وأعلن الجيش السوري، أنه عزز انتشاره على طول الحدود السورية مع لبنان والعراق لحماية وضبط الحدود.في تطور غير مسبوق.. الجيش الإسرائيلي يتوغل في لبنان من الجولان السوري

https://sarabic.ae/20260114/مسؤول-إسرائيلي-لن-يكون-هناك-انسحاب-من-جبل-الشيخ-في-سوريا-1109220898.html

