الداخلية السورية: التظاهر السلمي مكفول.. والاعتداء على سفارة الإمارات "سلوك مرفوض"

الداخلية السورية: التظاهر السلمي مكفول.. والاعتداء على سفارة الإمارات "سلوك مرفوض"

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، أن التظاهر السلمي حق مشروع يكفله القانون، باعتباره أحد أشكال التعبير عن الرأي، مشددة على ضرورة الالتزام بالأطر...

2026-04-05T14:44+0000

2026-04-05T14:44+0000

2026-04-05T14:46+0000

أخبار سوريا اليوم

أخبار الإمارات العربية المتحدة

العالم العربي

وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن ما شهدته بعض الاحتجاجات من اعتداء على مقر السفارة الإماراتية في دمشق يعد سلوكا مدانا ومرفوضا، ويشكل خرقا واضحا للقوانين الوطنية. وأشارت إلى أن هذه التصرفات ستُقابل بإجراءات قانونية صارمة، لافتة إلى أن وحدات الأمن الداخلي باشرت تعزيز الإجراءات الأمنية حول مقار البعثات الدبلوماسية، وتشديد الحراسة عليها لضمان سلامتها ومنع تكرار مثل هذه الحوادث. ودعت الوزارة "المواطنين إلى الالتزام بالقوانين والتحلي بروح المسؤولية، بما يسهم في حفظ الأمن العام وصون كرامة المواطنين وسيادة البلاد". وكانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية قد أكدت، في بيان الجمعة الماضية، موقفها الثابت برفض أي اعتداء أو محاولة اقتراب من السفارات والمقار الدبلوماسية المعتمدة في سوريا، مشددة على أنها محمية بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الدبلوماسية، وتمثل رمزًا للعلاقات بين الدول والشعوب.وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، رفض دولة الإمارات القاطع لمثل هذه الممارسات التخريبية، مؤكدة على ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقا للقوانين والأعراف الدولية، ولا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل الحصانة الكاملة للمباني الدبلوماسية وموظفيها.وطالبت دولة الإمارات "الجمهورية العربية السورية الشقيقة بالقيام بواجباتها في تأمين السفارة والعاملين فيها، وبالتحقيق في ملابسات هذه الاعتداءات، وضمان عدم تكرارها في المستقبل، وبضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان محاسبة المتسببين".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي