القوات الروسية تسقط 87 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن منظومة الدفاع الجوي أسقطت 87 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مناطق روسية خلال الليل. 05.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-05T06:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://sarabic.ae/20260404/مصدر-لـسبوتنيك-قاذفة-سو--34-تدمر-فصيلا-عسكريا-أوكرانيا-متحصنا-تحت-الأرض-في-مقاطعة-سومي-1112271913.html
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن منظومة الدفاع الجوي أسقطت 87 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مناطق روسية خلال الليل.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 10:00 مساءً يوم 4 نيسان/ أبريل إلى الساعة 8:00 صباحاً يوم 5 نيسان /أبريل بتوقيت موسكو، اعترضت منظومة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 87 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات بيلغورود، وبريانسك، وفورونيج، ونيجني نوفغورود، وكورسك، وأوريول، وتامبوف، وكالوغا، وبينزا، وأوليانوفسك، وتفير، ولينينغراد، وجمهوريتي موردوفيا والقرم".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.