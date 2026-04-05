فيروس يصيب الأسماك ينتقل إلى عيون البشر
اكتشف فريق من الباحثين الصينيين، في دراسة نُشرت في مجلة "نيتشر مايكروبيولوجي" العلمية الشهرية، عن قدرة فيروس "نودا العنقودي"، الذي ينتقل من أسماك المياه...
2026-04-05T10:49+0000
https://sarabic.ae/20260404/علماء-روس-يكتشفون-منطقة-جغرافية-جديدة-في-القارة-القطبية-الجنوبية----1112285011.html
اكتشف فريق من الباحثين الصينيين، في دراسة نُشرت في مجلة "نيتشر مايكروبيولوجي" العلمية الشهرية، عن قدرة فيروس "نودا العنقودي"، الذي ينتقل من أسماك المياه المالحة والعذبة على الانتقال إلى البشر والتسبب بمرض خطير في العين.
وجاء في المجلة: "تم مؤخرًا تحديد مرض يصيب العين لدى البشر يُسمى ارتفاع ضغط العين المستمر المصحوب بالتهاب العنبية الأمامي الفيروسي (POH-VAU)، إلا أن سببه ظل غير واضح. وقد ربطت دراسة حديثة هذا المرض بفيروس "نودا العقدي" (CMNV) من أصل مائي".
وأوضحت الدراسة أن العلماء رصدوا عدوى فيروس "نودا العقدي" في عيون 70 مريضًا مصابًا بمرض ارتفاع ضغط العين المستمر المصحوب بالتهاب العنبية الأمامي الفيروسي.
وأضافت: "أظهرت التجارب أن فيروس "نودا العقدي" قادر على التسبب في ارتفاع ضغط العين وتلف أنسجة العين لدى الفئران، كما أنه قادر على إصابة خلايا الثدييات".
حدد العلماء التعامل غير الآمن مع الكائنات المائية واستهلاكها نيئة كأكثر الأسباب شيوعًا لتعرض الإنسان لفيروس "نودا العقدي" 71.4%. يُعد فيروس نفوق الأسماك أحد أسباب انتشار الفيروس القاتل الذي يصيب الجهاز العصبي لأكثر من 120 نوعًا من أسماك المياه المالحة والعذبة. يهاجم هذا الفيروس الجهاز العصبي لليرقات وصغار الأسماك، مما يؤدي إلى نفوق جماعي يصل إلى 100%.