إثيوبيا تعتزم إطلاق تأشيرة عبور مجانية لفئة من المسافرين
تعتزم إثيوبيا إطلاق برنامج تأشيرة عبور مجانية للمسافرين عبر خطوطها الجوية إلى دول أخرى في خطوة تستهدف أكثر من 15 مليون مسافر سنويا. 06.04.2026, سبوتنيك عربي
ويتيح البرنامج للمسافرين التوقف في البلاد لمدة تتراوح بين 24 ساعة و7 أيام، بما يمكنهم من زيارة المعالم السياحية بدلًا من الانتظار داخل المطارات، بحسب "سبوتنيك أفريقيا".وقال وزير الدولة الإثيوبي، سيليشي جيرما، إن المبادرة ستسهم في تعزيز مكانة إثيوبيا كمركز عالمي تنافسي للسياحة.ويأتي تنفيذ البرنامج بالتعاون بين وزارة السياحة والخطوط الجوية الإثيوبية، وهيئة الهجرة وخدمات المواطنة، ضمن جهود مشتركة لدعم قطاع السياحة وزيادة تدفقات الزوار إلى البلاد، حيث من المتوقع أن تسهم في تنشيط الحركة السياحية وتعزيز الاقتصاد الوطني، عبر استقطاب المزيد من المسافرين للاستفادة من فترات التوقف القصيرة.
