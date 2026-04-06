لافروف يشارك في اجتماع "مجموعة الرؤية الاستراتيجية الروسية الإسلامية" في موسكو
الخارجية الروسية: موسكو تدين الهجوم على سفارة الإمارات العربية المتحدة في دمشق
الخارجية الروسية: موسكو تدين الهجوم على سفارة الإمارات العربية المتحدة في دمشق
أدانت موسكو بشدة الهجوم على سفارة ومقر رئيس البعثة الدبلوماسية لدولة الإمارات العربية المتحدة في دمشق، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية. 06.04.2026, سبوتنيك عربي
وجاء في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الروسية، أنه "بناءً على معلومات وردت إلينا، فقد وقع هجوم خلال الاحتجاجات التي جرت، يومي 2 و3 أبريل/نيسان، على سفارة ومقر رئيس البعثة الدبلوماسية لدولة الإمارات العربية المتحدة في دمشق. وترافق هذا الهجوم مع محاولة اقتحام هذه المباني والإساءة إلى رموز دولة الإمارات".
الخارجية الروسية: موسكو تدين الهجوم على سفارة الإمارات العربية المتحدة في دمشق

أدانت موسكو بشدة الهجوم على سفارة ومقر رئيس البعثة الدبلوماسية لدولة الإمارات العربية المتحدة في دمشق، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية.
وجاء في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الروسية، أنه "بناءً على معلومات وردت إلينا، فقد وقع هجوم خلال الاحتجاجات التي جرت، يومي 2 و3 أبريل/نيسان، على سفارة ومقر رئيس البعثة الدبلوماسية لدولة الإمارات العربية المتحدة في دمشق. وترافق هذا الهجوم مع محاولة اقتحام هذه المباني والإساءة إلى رموز دولة الإمارات".

وأضافت الوزارة: "ندين بشدة هذا العمل، الذي يعد انتهاكًا صارخًا للقواعد الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961. وندعو إلى إجراء تحقيق جاد في هذا الحادث واتخاذ تدابير شاملة لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل".

كما أدانت الإمارات، يوم السبت، أعمال الشغب والاعتداء على سفارتها في العاصمة السورية دمشق أمس على أيدي عدد من المتظاهرين.
وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان نشرته على منصة" إكس": "أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لأعمال الشغب ومحاولة تخريب الممتلكات والاعتداءات التي استهدفت مقر بعثتها ومقر رئيس البعثة في العاصمة السورية دمشق، وأكدت رفضها واستهجانها للإساءات غير المقبولة تجاه الرموز الوطنية للدولة".
وشدد البيان على "رفض دولة الإمارات القاطع لمثل هذه الممارسات التخريبية، مؤكدة على ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقًا للقوانين والأعراف الدولية، ولا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل الحصانة الكاملة للمباني الدبلوماسية وموظفيها".
وطالبت دولة الإمارات في البيان سوريا "بالقيام بواجباتها في تأمين السفارة والعاملين فيها، وبالتحقيق في ملابسات هذه الاعتداءات، وضمان عدم تكرارها في المستقبل، وبضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان محاسبة المتسببين".
