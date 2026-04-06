مصر... طرح شريحة هاتف مخصصة لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
مصر... طرح شريحة هاتف مخصصة لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
في محاولة لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي، أعلن الجهاز القومي المصري لتنظيم الاتصالات، أن مصر بصدد طرح شريحة هاتف نقال "أبوية" مخصصة لاستخدامات الأطفال خلال... 06.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-06T13:27+0000
2026-04-06T13:27+0000
2026-04-06T13:30+0000
مصر.. شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
سبوتنيك عربي
مصر.. شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
وأكد الجهاز القومي المصري أن الشريحة الخاصة بالأطفال بصدد الإعداد الفني وإجراء التجارب مع الشركات، لافتا إلى أنه جار إطلاقها التجاري قريبا في جميع شركات الاتصالات العاملة داخل مصر.يتقاطع ذلك مع مناقشات داخل مجلس النواب المصري حول مشروع قانون "حماية الأطفال من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي"، و ما يهدف لتعزيز منظومة الأمان الرقمي للأسرة المصرية.وأوضح أن الشريحة "تعمل بنظام فلترة مدمج من الشركة مقدمة الخدمة نفسها، بحيث تحجب تلقائياً من المنبع المواقع والمحتوى الضار المتعلق بالعنف أو التطرف الفكري، والمواد غير المناسبة للأطفال".وأوضحت الخبيرة أن "الشريحة الجديدة لا تحمي الأطفال من أمور من قبيل التنمر الإلكتروني أو الابتزاز، لذلك يجب تعزيز التربية والحوار المفتوح والتوعية، مع تفعيل الرقابة الأبوية"، بحسب قولها.إعداد وتقديم: جيهان لطفي
جيهان لطفي سليمان
جيهان لطفي سليمان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جيهان لطفي سليمان
مساحة حرة, مصر, أخبار مصر الآن, аудио
مصر... طرح شريحة هاتف مخصصة لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
13:27 GMT 06.04.2026 (تم التحديث: 13:30 GMT 06.04.2026)
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
في محاولة لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي، أعلن الجهاز القومي المصري لتنظيم الاتصالات، أن مصر بصدد طرح شريحة هاتف نقال "أبوية" مخصصة لاستخدامات الأطفال خلال الأيام المقبلة.
وأكد الجهاز القومي المصري أن الشريحة الخاصة بالأطفال بصدد الإعداد الفني وإجراء التجارب مع الشركات، لافتا إلى أنه جار إطلاقها التجاري قريبا في جميع شركات الاتصالات العاملة داخل مصر.
يتقاطع ذلك مع مناقشات داخل مجلس النواب المصري حول مشروع قانون "حماية الأطفال من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي"، و ما يهدف لتعزيز منظومة الأمان الرقمي للأسرة المصرية.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال خبير أمن المعلومات ومستشار الهيئة العليا للأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، المهندس وليد حجاج، إن "شريحة الأطفال، تهدف لحماية القصر من مخاطر الفضاء الرقمي".
وأوضح أن الشريحة "تعمل بنظام فلترة مدمج من الشركة مقدمة الخدمة نفسها، بحيث تحجب تلقائياً من المنبع المواقع والمحتوى الضار المتعلق بالعنف أو التطرف الفكري، والمواد غير المناسبة للأطفال".
في السياق نفسه، أوضحت الخبيرة التربوية، داليا الحزاوي، أنه "رغم إيجابية هذه الخطوة، إلا أنها غير كافية وحدها لأن الطفل قد يتحايل عليها عبر هاتف آخر أو شبكة الواي فاي".
وأوضحت الخبيرة أن "الشريحة الجديدة لا تحمي الأطفال من أمور من قبيل التنمر الإلكتروني أو الابتزاز، لذلك يجب تعزيز التربية والحوار المفتوح والتوعية، مع تفعيل الرقابة الأبوية"، بحسب قولها.