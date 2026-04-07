طهران: إيران ترفض وقف إطلاق النار المؤقت لأنه قد يستغل للإعداد لحرب أخرى
سبوتنيك عربي
اعتبر مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير محطات الكهرباء والجسور في إيران بمثابة "تحريض على ارتكاب...
وقال إيرواني في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن: "لقد هدد مسؤولون أمريكيون بتدمير البنية التحتية الضرورية لبقاء السكان المدنيين. هذه التهديدات، بما في ذلك دعوة الرئيس الأمريكي إلى تدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية الأساسية، تُشكل تحريضًا على جرائم حرب، وربما إبادة جماعية، ويجب إدانتها صراحةً بموجب القانون الدولي".
https://sarabic.ae/20260407/أردوغان-تركيا-لا-تؤيد-أعمالا-تهدف-إلى-تدمير-شامل-لإيران-1112361747.html
اعتبر مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير محطات الكهرباء والجسور في إيران بمثابة "تحريض على ارتكاب جرائم حرب وربما إبادة جماعية".
وقال إيرواني في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن: "لقد هدد مسؤولون أمريكيون بتدمير البنية التحتية الضرورية لبقاء السكان المدنيين. هذه التهديدات، بما في ذلك دعوة الرئيس الأمريكي إلى تدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية الأساسية، تُشكل تحريضًا على جرائم حرب، وربما إبادة جماعية، ويجب إدانتها صراحةً بموجب القانون الدولي".
أكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن إيران ترفض وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل مؤقت، لأنه قد يُستغل للإعداد لشن حرب أخرى ضدها كما حدث عند قبولها وقف إطلاق النار في حزيران/ يونيو الماضي.
استخدمت روسيا والصين، اليوم الثلاثاء، حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن مضيق هرمز، وفقا لما أفاد به مراسل "سبوتنيك".
وينص القرار المقترح على تخويل الدول الأعضاء استخدام "جميع الوسائل الدفاعية اللازمة والمتناسبة مع الظروف، في مضيق هرمز والمياه المجاورة، بما في ذلك المياه الإقليمية للدول المطلة على المضيق، لتأمين المرور وردع أي محاولات لإغلاقه أو عرقلته أو التدخل فيه بأي شكل من الأشكال".
وصرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، بأن الغرض من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن مضيق هرمز، الذي استخدمت روسيا الفيتو ضده، هو منح تفويض مطلق لمواصلة الأعمال العدائية.
وأوضح نيبينزيا: "لم يكن بإمكان روسيا الاتحادية دعم نص من شأنه أن يخلق سابقة خطيرة للقانون الدولي، والقانون البحري الدولي، وأي جهود سلام، ومكانة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".