https://sarabic.ae/20260407/أردوغان-تركيا-لا-تؤيد-أعمالا-تهدف-إلى-تدمير-شامل-لإيران-1112361747.html
أردوغان: تركيا لا تؤيد أعمالا تهدف إلى تدمير شامل لإيران
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لا تؤيد العمل بهدف تدمير شامل لإيران. 07.04.2026، سبوتنيك عربي
2026-04-07T17:38+0000
وذكرت الرئاسة التركية في بيان، أن أردوغان شدد خلال محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على أن "تركيا لا تؤيد العمل بهدف تدمير شامل لإيران، كما أن موقف إيران تجاه الدول في المنطقة غير مقبول".
وذكرت الرئاسة التركية في بيان، أن أردوغان شدد خلال محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على أن "تركيا لا تؤيد العمل بهدف تدمير شامل لإيران، كما أن موقف إيران تجاه الدول في المنطقة غير مقبول" .
وأكد الرئيس التركي "أنه من المهم إعادة إحياء المفاوضات لإنهاء الصراع في أوكرانيا، وأخذ المجتمع الدولي الاتصالات الهادفة لتحقيق السلام على محمل الجد".
وصرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأن "تطورات كبرى قد تشهدها الساحة الإيرانية
، خلال الساعات المقبلة"، محذرًا من "احتمال اختفاء حضارة كاملة"، وفق تعبيره.
وقال ترامب إن "هذه الليلة قد تمثل واحدة من أهم اللحظات في التاريخ الحديث"، مشيرًا إلى أن "تغييرًا كاملًا وشاملًا للنظام قد يحدث"، مع صعود قيادات وصفها بأنها "أكثر عقلانية وأقل تطرفًا"، على حد قوله.
وأضاف أن ما وصفه بـ"47 عامًا من الابتزاز والفساد والموت، قد تقترب من نهايتها"، معربًا في الوقت ذاته عن أمله في أن تسفر هذه التطورات عن "نتائج إيجابية للشعب الإيراني".