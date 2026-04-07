قتلى وجرحى في إطلاق نار قرب القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام تركية اليوم الثلاثاء، نقلًا عن مصادر، بتعرض مبنى يقع بالقرب من القنصلية الإسرائيلية في مدينة إسطنبول، لهجوم رافقه إطلاق نار. 07.04.2026, سبوتنيك عربي
قتلى وجرحى في إطلاق نار قرب القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول
10:04 GMT 07.04.2026 (تم التحديث: 10:24 GMT 07.04.2026)
أفادت وسائل إعلام تركية اليوم الثلاثاء، نقلًا عن مصادر، بتعرض مبنى يقع بالقرب من القنصلية الإسرائيلية في مدينة إسطنبول، لهجوم رافقه إطلاق نار.
وأفادت قناة "سي إن إن تورك"، نقلًا عن مصادر، بمقتل 3 أفراد من المشاركين في الهجوم على القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول، في حين أصيب عدد من عناصر الشرطة جراء الهجوم.
وبحسب التقارير، أُصيب شرطيان خلال الحادث.
وقتحت النيابة العامة بإسطنبول تحقيقا فوريا بشأن ملابسات الحادثة في محيط القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول، وفقا لوسائل إعلام محلية.
وأشارت وسائل الإعلام التركية إلى أن وزير العدل أكين غورليك، كلّف 3 مدّعين عامين بالتحقيق في الحادثة.
وأكدت الخارجية الإسرائيلية أن القنصلية في إسطنبول "لم تكن مأهولة وقت وقوع الحادث"، على حد قولها.