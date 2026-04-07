لافروف يناقش مع نظيره الإماراتي التصعيد "غير المسبوق" للوضع العسكري والسياسي في الخليج

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية سيرغي لافروف، أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، وناقشا التصعيد... 07.04.2026, سبوتنيك عربي

أكد وزيرا خارجية روسيا سيرغي لافروف والإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، ضرورة الوقف الفوري للعمليات القتالية في منطقة الخليج.وأدان لافروف بشدة الهجمات التي شنها متظاهرون على سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في دمشق.وذكر البيان الصادر عن وزارة الخارجية الروسية: "أعرب سيرغي لافروف عن إدانته الشديدة للهجمات التي شنتها مجموعة من المتظاهرين على السفارة ومقر إقامة رئيس البعثة الدبلوماسية الإماراتية في دمشق، والتي تُعدّ انتهاكاً صارخاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961".وأعلن المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش، يوم الثلاثاء، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، تدهور الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.وجاء في بيان الكرملين: "خلال المحادثة الهاتفية، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، عن قلقهما الشديد إزاء التدهور المستمر للأوضاع العسكرية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط".

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

