لافروف وعراقجي يدعوان الجميع للتخلي عن أي أعمال تقوض فرص التوصل إلى حل دبلوماسي

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني عباس عراقجي شددا خلال اتصال هاتفي على ضرورة عدم تعريض حياة... 05.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-05T16:18+0000

وقالت الخارجية الروسية في بيان: "تم التأكيد على عدم جواز تعريض حياة وصحة موظفي المحطة للخطر، وكذلك على مخاطر وقوع كارثة إشعاعية تؤثر على كامل المنطقة".وأكد لافروف خلال الاتصال أن تخلي الولايات المتحدة عن لغة التهديدات من شأنه أن يسهم في خفض التصعيد في منطقة الخليج.وأوضح عراقجي، في رسالته المنشورة على "تلغرام"، يوم السبت، أن محطة بوشهر النووية تُعد منشأة مخصصة حصريًا للأغراض السلمية، وتعمل وفق نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وأضاف أن مجلس الأمن الدولي ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب مديرها العام، لم يتخذوا إجراءات كفيلة بمنع تكرار مثل هذه الهجمات، بل امتنعوا حتى عن إدانتها.وفي وقت سابق، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران أبلغتها بوقوع هجوم بالقرب من محطة بوشهر النووية، صباح يوم السبت.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش، فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية، بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

https://sarabic.ae/20260404/إيران-استهداف-منشآتنا-النووية-يهدد-المنطقة-بتلوث-إشعاعي-جسيم--1112292231.html

https://sarabic.ae/20260405/ترامب-أرسلت-أسلحة-إلى-المتظاهرين-في-إيران-عبر-الأكراد-لكن-الأخيرين-استولوا-عليها--1112303759.html

https://sarabic.ae/20260405/لافروف-ونظيره-الصيني-يناقشان-الوضع-في-الشرق-الأوسط-1112304187.html

https://sarabic.ae/20260405/العاهل-البحريني-يجب-وقف-الهجمات-الإيرانية-ضد-دول-المنطقة-بشكل-فوري-1112302625.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

