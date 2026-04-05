العاهل البحريني: يجب وقف الهجمات الإيرانية ضد دول المنطقة بشكل فوري
سبوتنيك عربي
أدان العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى، الهجمات الإيرانية ضد مملكة البحرين ودول المنطقة، مؤكدا أنها "استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية فضلا عن...
2026-04-05T14:09+0000
وخلال لقائه مع عدد من منتسبي قوة دفاع البحرين، جدد العاهل البحريني التأكيد على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم 2817، والذي أدان الضربات الإيرانية، وطالب إيران بالوقف الفوري لهذه الهجمات وأي أعمال عدائية أخرى.وشدد ملك البحرين على "ضرورة التحلي بالجاهزية والاستعداد لحفظ سلامة وأمن واستقرار الوطن في ظل الظروف الراهنة"، مؤكدا أنه "سيتم تعويض كل ما يخص المواطنين من خسائر في ممتلكاتهم".وأعلنت وزارة الداخلية في البحرين، أمس السبت، إصابة 4 أشخاص نتيجة سقوط شظايا بعد اعتراض طائرات مسيرة إيرانية.وجاء في البيان: "نتيجة العدوان الإيراني، أُصيب أربعة أشخاص بجروح طفيفة، كما تضررت عدة منازل في منطقة سترة جراء شظايا ناتجة عن اعتراض الطائرات المسيرة الإيرانية".وبحسب وزارة الداخلية البحرينية، تعمل فرق الدفاع المدني والطواقم الطبية على تقديم المساعدة في موقع الحادث.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش، فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على مواقع في منطقة الشرق الأوسط تقول إنها منشآت عسكرية أمريكية.
