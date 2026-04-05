العاهل البحريني: يجب وقف الهجمات الإيرانية ضد دول المنطقة بشكل فوري

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا والعالم العربي.. علاقات راسخة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
09:03 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
09:13 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
09:44 GMT
16 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
11:03 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:12 GMT
19 د
مرايا العلوم
ضرب المفاعلات في إيران وإسرائيل يثير الرعب من التلوث الإشعاعي، وبحث مصري يغير تاريخ القردة العليا، وخلية من خنزير تقاوم سرطان العين
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
12:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
16:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
الكرملين يؤكد على ضرورة سحب كييف لقواتها من دونباس، والجيش الإسرائيلي يؤكد أن نزع سلاح حزب الله غير واقعي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:28 GMT
32 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
10:03 GMT
44 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
11:29 GMT
29 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:33 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
تحذيرات من استهداف محطة بوشهر النووية.. وإيران تقول إنها لم ترفض المشاركة في مفاوضات باكستان
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
https://sarabic.ae/20260405/العاهل-البحريني-يجب-وقف-الهجمات-الإيرانية-ضد-دول-المنطقة-بشكل-فوري-1112302625.html
العاهل البحريني: يجب وقف الهجمات الإيرانية ضد دول المنطقة بشكل فوري
العاهل البحريني: يجب وقف الهجمات الإيرانية ضد دول المنطقة بشكل فوري
أدان العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى، الهجمات الإيرانية ضد مملكة البحرين ودول المنطقة، مؤكدا أنها "استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية فضلا عن... 05.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-05T14:09+0000
2026-04-05T14:09+0000
وخلال لقائه مع عدد من منتسبي قوة دفاع البحرين، جدد العاهل البحريني التأكيد على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم 2817، والذي أدان الضربات الإيرانية، وطالب إيران بالوقف الفوري لهذه الهجمات وأي أعمال عدائية أخرى.وشدد ملك البحرين على "ضرورة التحلي بالجاهزية والاستعداد لحفظ سلامة وأمن واستقرار الوطن في ظل الظروف الراهنة"، مؤكدا أنه "سيتم تعويض كل ما يخص المواطنين من خسائر في ممتلكاتهم".وأعلنت وزارة الداخلية في البحرين، أمس السبت، إصابة 4 أشخاص نتيجة سقوط شظايا بعد اعتراض طائرات مسيرة إيرانية.وجاء في البيان: "نتيجة العدوان الإيراني، أُصيب أربعة أشخاص بجروح طفيفة، كما تضررت عدة منازل في منطقة سترة جراء شظايا ناتجة عن اعتراض الطائرات المسيرة الإيرانية".وبحسب وزارة الداخلية البحرينية، تعمل فرق الدفاع المدني والطواقم الطبية على تقديم المساعدة في موقع الحادث.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش، فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على مواقع في منطقة الشرق الأوسط تقول إنها منشآت عسكرية أمريكية.
إيران, أخبار إيران, البحرين, أخبار الخليج , الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, البحرين, أخبار الخليج , الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي

العاهل البحريني: يجب وقف الهجمات الإيرانية ضد دول المنطقة بشكل فوري

14:09 GMT 05.04.2026
أدان العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى، الهجمات الإيرانية ضد مملكة البحرين ودول المنطقة، مؤكدا أنها "استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية فضلا عن الخسائر البشرية".
وخلال لقائه مع عدد من منتسبي قوة دفاع البحرين، جدد العاهل البحريني التأكيد على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم 2817، والذي أدان الضربات الإيرانية، وطالب إيران بالوقف الفوري لهذه الهجمات وأي أعمال عدائية أخرى.
وشدد ملك البحرين على "ضرورة التحلي بالجاهزية والاستعداد لحفظ سلامة وأمن واستقرار الوطن في ظل الظروف الراهنة"، مؤكدا أنه "سيتم تعويض كل ما يخص المواطنين من خسائر في ممتلكاتهم".
غرق سفينة شحن محملة بالقمح في بحر آزوف ومصرع كبير بحارتها وفقدان اثنين
وأعلنت وزارة الداخلية في البحرين، أمس السبت، إصابة 4 أشخاص نتيجة سقوط شظايا بعد اعتراض طائرات مسيرة إيرانية.
وجاء في البيان: "نتيجة العدوان الإيراني، أُصيب أربعة أشخاص بجروح طفيفة، كما تضررت عدة منازل في منطقة سترة جراء شظايا ناتجة عن اعتراض الطائرات المسيرة الإيرانية".
وبحسب وزارة الداخلية البحرينية، تعمل فرق الدفاع المدني والطواقم الطبية على تقديم المساعدة في موقع الحادث.
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مركز حوسبة تابع لـ"أمازون" في البحرين
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش، فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على مواقع في منطقة الشرق الأوسط تقول إنها منشآت عسكرية أمريكية.
