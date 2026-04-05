غرق سفينة شحن محملة بالقمح في بحر آزوف ومصرع كبير بحارتها وفقدان اثنين
أبلغ حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، عن غرق سفينة شحن جاف محملة بالقمح في بحر آزوف، حيث تمكن معظم أفراد طاقمها من مغادرتها والوصول إلى شواطئ المقاطعة، فيما...
2026-04-05T12:31+0000
أبلغ حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، عن غرق سفينة شحن جاف محملة بالقمح في بحر آزوف، حيث تمكن معظم أفراد طاقمها من مغادرتها والوصول إلى شواطئ المقاطعة، فيما لقي كبير بحارتها مصرعه ولا يزال فردان من طاقمها مفقودين.
وكتب سالدو في منشور على منصة "ماكس": "سفينة شحن جاف غرقت في بحر آزوف، وهناك حالة وفاة ومفقودان".
وأضاف: "تمكن الطاقم من مغادرة السفينة والوصول إلى شواطئ مقاطعة خيرسون. يتلقى البحارة الرعاية الطبية والمساعدة النفسية".
وتابع سالدو: عثر على تسعة من أفراد الطاقم على الشاطئ، وجميعهم مواطنون روس، لقي شخص واحد مصرعه (كبير البحارة) ومكان المفقودين الاثنين لا يزال غير معلوم.
وأوضح حاكم خيرسون أن ملابسات غرق السفينة لا تزال قيد التحقيق.