غرق سفينة شحن محملة بالقمح في بحر آزوف ومصرع كبير بحارتها وفقدان اثنين

سبوتنيك عربي

أبلغ حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، عن غرق سفينة شحن جاف محملة بالقمح في بحر آزوف، حيث تمكن معظم أفراد طاقمها من مغادرتها والوصول إلى شواطئ المقاطعة، فيما...

وكتب سالدو في منشور على منصة "ماكس": "سفينة شحن جاف غرقت في بحر آزوف، وهناك حالة وفاة ومفقودان".وأضاف: "تمكن الطاقم من مغادرة السفينة والوصول إلى شواطئ مقاطعة خيرسون. يتلقى البحارة الرعاية الطبية والمساعدة النفسية".وأوضح حاكم خيرسون أن ملابسات غرق السفينة لا تزال قيد التحقيق.روسيا توجه تهمة الإرهاب إلى 3 مسؤولين أوكرانيين ضالعين بهجوم على مطعم في خيرسون

https://sarabic.ae/20250118/الخارجية-الروسية-لا-مكان-للتعاون-بين-كييف-ولندن-في-بحر-آزوف-1096914478.html

