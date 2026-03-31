روسيا توجه تهمة الإرهاب إلى 3 مسؤولين أوكرانيين ضالعين بهجوم على مطعم في خيرسون
روسيا توجه تهمة الإرهاب إلى 3 مسؤولين أوكرانيين ضالعين بهجوم على مطعم في خيرسون
سبوتنيك عربي
صرح رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، بأن اللجنة وجهت تهمة ارتكاب عمل إرهابي إلى 3 مسؤولين أوكرانيين، على خلفية هجوم طال مطعمًا في مقاطعة خيرسون... 31.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-31T19:45+0000
2026-03-31T19:45+0000
2026-03-31T19:45+0000
وقال باستريكين في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "خلال التحقيق في الهجوم الإرهابي، تبين أن الوحدة العسكرية التي نفذت الغارة الجوية على منشأة مدنية باستخدام ثلاث طائرات مسيرة كانت بقيادة العقيد أندريه دزياني من القوات المسلحة الأوكرانية، وهو يتبع مباشرةً روبرت بروفدي، قائد قوات الأنظمة المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. كما شارك ضباط من مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، التي كان يرأسها كيريل بودانوف وقت وقوع الجريمة، في تنظيمها".وكان حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو قد أعلن في مطلع كانون الثاني/يناير الماضي، أن القوات المسلحة الأوكرانية شنت غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت موقعًا كان يحتفل فيه مدنيون برأس السنة الجديدة، وهو عبارة عن مقهى وفندق على ساحل البحر الأسود في مدينة خورلي. ووفقًا للجنة التحقيق الروسية، فقد قُتل 29 شخصًا، بينهم قاصران، وأُصيب 60 آخرون على الأقل.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
روسيا توجه تهمة الإرهاب إلى 3 مسؤولين أوكرانيين ضالعين بهجوم على مطعم في خيرسون
صرح رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، بأن اللجنة وجهت تهمة ارتكاب عمل إرهابي إلى 3 مسؤولين أوكرانيين، على خلفية هجوم طال مطعمًا في مقاطعة خيرسون ليلة رأس السنة.
وقال باستريكين في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "خلال التحقيق في الهجوم الإرهابي، تبين أن الوحدة العسكرية التي نفذت الغارة الجوية على منشأة مدنية باستخدام ثلاث طائرات مسيرة كانت بقيادة العقيد أندريه دزياني من القوات المسلحة الأوكرانية، وهو يتبع مباشرةً روبرت بروفدي، قائد قوات الأنظمة المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. كما شارك ضباط من مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، التي كان يرأسها كيريل بودانوف وقت وقوع الجريمة، في تنظيمها".
وأوضح باستريكين أنه استناداً إلى الأدلة الموضوعية التي تم الحصول عليها، وُجهت إلى دزياني وبروفدي وبودانوف تهمة ارتكاب عمل إرهابي غيابياً.
وكان حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو قد أعلن في مطلع كانون الثاني/يناير الماضي، أن القوات المسلحة الأوكرانية شنت غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت موقعًا كان يحتفل فيه مدنيون برأس السنة الجديدة، وهو عبارة عن مقهى وفندق على ساحل البحر الأسود في مدينة خورلي. ووفقًا للجنة التحقيق الروسية، فقد قُتل 29 شخصًا، بينهم قاصران، وأُصيب 60 آخرون على الأقل.