أوربان يكشف خطة زيلينسكي حول المجر
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الثلاثاء، أن فلاديمير زيلينسكي أراد إثارة الفوضى في المجر من خلال وقف تشغيل خط أنابيب النفط "دروجبا". 31.03.2026, سبوتنيك عربي
أوربان يكشف خطة زيلينسكي حول المجر
أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الثلاثاء، أن فلاديمير زيلينسكي أراد إثارة الفوضى في المجر من خلال وقف تشغيل خط أنابيب النفط "دروجبا".
ووفقا لمنشوره على منصة "إكس"، فإن زيلينسكي قطع إمدادات المجر النفطية من أجل بدء الفوضى والتأثير على الانتخابات في المجر.
قال أوربان إن الأوكرانيين لا يتمكنون من ابتزاز بلاده.
وأوقفت أوكرانيا، في 27 يناير/كانون الثاني، مرور النفط الروسي عبر خط أنابيب "دروجبا"، الذي يمر عبر أراضيها باتجاه سلوفاكيا والمجر، بدعوى تضرر الخط، إلا أن سلطات البلدين أكدت أن الخط غير متضرر وإنما أوكرانيا أوقفته "كرد انتقامي" على مواقفهما تجاه روسيا.
في المقابل، أوقفت المجر إمدادات الديزل إلى أوكرانيا، ثم منعت كييف من الحصول على قرض بقيمة 90 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى حزمة العقوبات العشرين، إلى حين استئناف مرور النفط الروسي. جاء هذا الإجراء ردا على ابتزاز نظام كييف، الذي يرفض، لأسباب سياسية، استئناف مرور النفط الروسي عبر خط أنابيب "دروجبا".