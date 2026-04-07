https://sarabic.ae/20260407/مصدر-حكومي-تركي-أنقرة-تبلغ-الغرب-بمخاطر-الهجمات-على-منشآت-الطاقة-1112341802.html
مصدر حكومي تركي: أنقرة تبلغ الغرب بمخاطر الهجمات على منشآت الطاقة
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر في الحكومة التركية، اليوم الثلاثاء، بأن أنقرة تقوم بإبلاغ دول المنطقة وشركائها الغربيين بمخاطر الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة.
2026-04-07T01:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار تركيا اليوم
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098114758_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_8db07eff0f2fa7800e5ae262a08879a1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098114758_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a47d5e4d8120b113880cc2d04b053682.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
00:32 GMT 07.04.2026 (تم التحديث: 01:32 GMT 07.04.2026)
حصري
أفاد مصدر في الحكومة التركية، اليوم الثلاثاء، بأن أنقرة تقوم بإبلاغ دول المنطقة وشركائها الغربيين بمخاطر الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة.
أنطاليا –سبوتنيك. وقال المصدر في تصريحات لـ" سبوتنيك "، إن "أنقرة تُطلع بشكل منتظم الدول الإقليمية والشركاء الغربيين على المخاطر المحتملة للهجمات على منشآت الطاقة وضرورة منعها".
وأشار إلى أن هذه الرسائل تُنقل عبر القنوات الدبلوماسية وفي إطار الاتصالات الدولية.
وأوضح أن تركيا تعتبر حماية البنية التحتية للطاقة مسألة أولوية للأمن القومي والإقليمي.
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قد صرّح في وقت سابق بأن موسكو تأمل أن تكون أنقرة قد نقلت إلى فلاديمير زيلينسكي موقفًا بشأن عدم جواز استهداف خطوط أنابيب "التيار التركي" و"التيار الأزرق".
كما أفاد مصدر حكومي تركي لـ"سبوتنيك" بأن أنقرة تتلقى بشكل منتظم رسائل
من موسكو بشأن الهجمات التي تشنها القوات الأوكرانية، والتهديدات التي تواجه خط أنابيب "التيار التركي"، مؤكدًا أن التنسيق في هذا الملف يتم بشكل مستمر.